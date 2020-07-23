هل ستوافق على الدفع مقابل محرك بحث بدون إعلانات؟

يُعتبر ( محرك بحث جوجل) Google search المجاني واحد من الثوابت القليلة على شبكة الإنترنت منذ فترة طويلة، حيث استطاعت جوجل أن تحتكر حركة البحث تقريبًا عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب مع بيع المساحات الإعلانية ضمن البحث وجمع البيانات، مما جلب لها أموال ضخمة جعلتها واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم.

ولكن مقابل استخدامك المجاني لمحرك بحث جوجل فأنت تسمح لشركة جوجل بشكل قانوني باستخدام بياناتك وسجل البحث الخاص بك لإرسال الإعلانات ونتائج البحث المتوافقة مع ما تبحث عنه، وهذا قد يدعو للقلق فيما يتعلق بالخصوصية.

ولكن ماذا لو اتيحت لك الفرصة للدفع مقابل استخدام محرك بحث بدون إعلانات؟ حسنًا، محرك بحث (نيفا) Neeva قد يكون الحل لذلك.

ما هو محرك بحث Neeva وكيف يعمل؟

يعد محرك بحث (Neeva) – لم يُطلق رسميًا بعد – بتقديم تجربة بحث شخصية خالية من الإعلانات مقابل رسوم اشتراك، لم تحدد الرسوم حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يُكلف مبدئيًا ما بين 5 إلى 7 دولارات شهريًا.

مقابل هذا السعر سيقدم لك محرك (Neeva) عمليات بحث مخصصة على الويب والبريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال بدون إعلانات وبدون بيع بياناتك، وبشكل أساسي، سيوفر لك كل شيء تجده في محرك بحث جوجل، ولكن دون المساس بخصوصيتك أو استهدافك بالإعلانات.

طور محرك البحث (Neeva) كل من: (Sridhar Ramaswamy) نائب الرئيس السابق للإعلانات في جوجل، و(Vivek Raghunathan) نائب الرئيس السابق (لإدارة عمليات تحقيق الربح في يوتيوب) YouTube monetization، مما يمنحك فكرة عامة حول مدى التزام محرك البحث بخصوصية مستخدميه.

حيث تتعهد الشركة المطورة بعدم إرسال معلومات تحديد الهوية الشخصية، مثل: الموقع الجغرافي، وعناوين IP، إلى مقدمي الخدمات، ومع ذلك، تنص سياسة الخصوصية على أنها: “قد تشارك المعلومات الشخصية مع الشركات التابعة لها، وأنه سيتم الاحتفاظ بالبيانات طالما أنك تستخدم الخدمة”.

ما هي فرص نجاحه، وهل سينافس حقًا؟

الآن، هناك الكثير من محركات البحث التي تُركز على الخصوصية، مثل: DuckDuckGo و Startpage و OneSearch التي تقدم العديد من الميزات، مثل: عدم إنشاء ملف شخصي للمستخدم، أو تقديم تجربة بحث خالية من التتبع والتخصيص، وعلى الرغم من كل هذه المكاسب، إلا أنها تعتمد على عائدات الإعلانات للاستمرار.

ومن ثم نجد أن المشاريع الطموحة التي تُركز على خصوصية المستخدمين مثل: Neeva تنطلق بقوة ولكنها تواجه عثرات كثيرة في مسيرتها، وغالبًا ما يقاس مدى نجاحها بمستوى الخصوصية التي تقدمها للمستهلكين بشكل حقيقي.

ومع ذلك، فإن فرضية وجود محرك بحث يتيح للمستخدمين الحفاظ على خصوصيتهم وتجربة استخدام خالية من المراقبة والتتبع التي نجدها في معظم محركات البحث الموجودة الآن، تعتبر فكرة رائعة وواعدة، ولكن هل سيكون المستخدم على استعداد للدفع مقابل هذه الخدمة؟