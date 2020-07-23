مايكروسوفت تعلن عن أهم ألعاب منصة Xbox Series X المرتقبة

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس عن عدد من ألعاب الفيديو الحصرية لمنصة الألعاب المرتقبة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، وذلك في مسعى منها لجذب المزيد من اللاعبين الذين تنافسها عليهم أيضًا شركة سوني.

وبدأت عملاقة البرمجيات الأمريكية حدثها الخاص بالألعاب الذي عُقد اليوم عبر الإنترنت بالحديث عن لعبة Halo Infinite، وهي الإصدار السادس من لعبة Halo الشهيرة، التي تعد من أهم ما يميز منصة إكس بوكس.

وبدأ الكشف عن لعبة Halo Infinite بإلقاء نظرة على قصة لعبة القتال المبنية على الخيال العلمي، والتي تتميز ببطل رئيسي يحارب الأعداء بطريقة مشابهة لأسلافه في الإصدارات السابقة من اللعبة. وستحتوي اللعبة على شخصية شريرة جديدة باسم War Chief Escharum.

ومن الإعلانات المفاجئة خلال حدث اليوم كانت لعبة Fable، التي تعد من أشهر ألعاب الحركة التي كانت متاحة لمنصة إكس بوكس، ونظام ويندوز، وأجهزة ماك قبل إغلاق الشركة المطورة Lionhead في عام 2016.

ولم تعلن مايكروسوفت خلال الحدث عن أي معلومات جديدة عن منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الحالي، مما يمهد الطريق لحرب منصات جديدة مع شركة سوني اليابانية، التي تستعد أيضًا لإطلاق منصتها القادمة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5.

ولم تتمكن الشركتان من تسويق المنصات والألعاب من الجيل التالي بسبب جائحة الفيروس التاجي (كوفيد-19) COVID-19، وكانت هناك مخاوف من أن هذا قد يؤخر إصدار الأجهزة الجديدة. ومع ذلك، أكدت مايكروسوفت وسوني أنهما ستطلقان المنصات خلال موسم العطلات نهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن تفشي الفيروس الذي أدى إلى عمليات إغلاق فرضتها الحكومات من جميع أنحاء العالم ساهم في زيادة كبيرة في مبيعات ألعاب الفيديو. وفي تقرير أرباح الربع الرابع من مايكروسوفت، قالت الشركة: إن إيرادات المحتوى والخدمات من (إكس بوكس) ارتفعت بنسبة 65% مع مشاركة قياسية في ظل اضطرار الناس إلى البقاء في منازلهم وقضاء الوقت في اللعب.

ومن الألعاب الأخرى التي أُعلن عنها خلال حدث اليوم: Avowed، و State of Decay، و As Duck Falls، و Forza Horizon 4، و Gunk.

يُذكر أن منصة (إكس بوكس) أصبحت تعتمد أيضًا على الألعاب السحابية على نحو متزايد، فقد أعلنت مايكروسوفت حديثًا أنها ستطلق خدمة بث الألعاب (إكس كلاود) xCloud تجاريًا في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، إذ ستجمعها مع خدمة الاشتراك المدفوع (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass التي تتيح للاعبين الوصول إلى قائمة الألعاب.