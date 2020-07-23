كيفية الوصول إلى بياناتك على iCloud باستخدام هاتف أندرويد

يستخدم الكثير منا أجهزة من شركات تصنيع مختلفة وفي أنظمة بيئية مختلفة، لكن قد تتساءل كيف يمكنك الوصول إلى بيانات iCloud من هاتف أندرويد جديد؟

إن الأمر في الواقع سهل جدًا، سنوضح لك ما عليك القيام به للحصول على ما تريد.

كيفية الوصول إلى بياناتك في iCloud باستخدام هاتف أندرويد:

افتح متصفح جوجل كروم، أو متصفحك المفضل، على هاتف أندرويد.

انتقل إلى موقع icloud.com.

قم بتسجيل الدخول وتحقق من بيانات اعتمادك – نأمل أنك تستخدم نوعًا من المصادقة الثنائية.

ستطلب منك شركة آبل الثقة بهذا المتصفح، انقر فوق (نعم أثق بهذا المتصفح).

بمجرد تسجيل الدخول، ستتمكن من الوصول إلى تطبيقات (Apple Photos) و(Notes) و(Reminders) و(Find iPhone) أو (Find My).

انقر على أحد هذه التطبيقات – قمنا نحن بالضغط على (Notes) – للوصول إلى المحتوى أو إضافة محتوى أو حتى التقاط لقطات للشاشة أو لتنزيل المحتوى، مثل الصور.

لا يمكن أن يكون الأمر أبسط من ذلك، لكن هذا الأمر ليس مثاليًا مثل وجود تطبيقات آبل المصممة لهذا الغرض على نظام أندرويد ولكن على الأقل هناك طريقة للوصول إلى بعض بيانات iCloud الأكثر أهمية باستخدام هاتف أندرويد.

تقوم iCloud تلقائيًا بنسخ جميع البيانات احتياطيًا على جهاز آيفون أو آيباد كل يوم، وذلك طالما أن الجهاز متصل بشبكة واي فاي ومتصل بمصدر الطاقة، حيث يتم نسخ الأمور التالية إلى iCloud: