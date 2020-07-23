فيسبوك تتيح للجميع بث المكالمات المرئية الجماعية الكبيرة مباشرةً

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين ببث المكالمات المرئية الجماعية مع ما يصل إلى 50 شخصًا، وذلك في مسعى جديد لتعزيز حضورها في سوق خدمات مؤتمرات الفيديو الذي يشهد منذ أشهر منافسة شرسة في ظل جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا: (كوفيد-19) COVID-19.

وأوضحت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور أنه يمكن للمستخدمين دعوة الأشخاص للانضمام إلى (غرف مسنجر) Messenger Rooms، ويشمل ذلك الجميع حتى الذين ليس لديهم حساب في فيسبوك، وذلك لإجراء مكالمات مرئية جماعية ومن ثم بث الغرفة مباشرةً على أي من الحسابات، أو الصفحات، أو المجموعة في المنصة.

وتعزز هذه الخطوة جهود فيسبوك للظفر بحصة في الطفرة الحاصلة في سوق خدمات مؤتمرات الفيديو التي شهدت نموًا هائلًا بسبب جائحة (كوفيد-19) التي أجبرت الناس من جميع أنحاء العالم على العمل والدراسة من المنزل، حتى إنها حوّلت خدمة مثل (زوم) Zoom إلى اسم عالمي.

وطرحت شركات التقنية الأخرى ميزات مماثلة لجذب المستخدمين، إذ سمحت جوجل للمستخدمين باستضافة مؤتمرات فيديو مجانية عبر خدمة (ميت) Meet، التي كانت في الأصل موجهة لقطاع الأعمال.

وقالت فيسبوك: إنها بدأت بطرح الميزة في بعض البلدان على شبكتها الاجتماعية، ونسخة الويب من خدمة التراسل (مسنجر)، وذلك بدءًا من اليوم الخميس، وستتوسع قريبًا في جميع البلدان التي تتوفر فيها خدمة (غرف مسنجر).

وبحسب فيسبوك، فقد تضاعفت عمليات البث المباشر من صفحات فيسبوك في شهر حزيران/ يونيو مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي؛ بسبب الطفرة التي حصلت في البث المباشر منذ شهر آذار/ مارس الماضي، عندما بدأت العديد من البلدان بفرض عمليات الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي استجابة لوباء (كوفيد-19).