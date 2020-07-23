صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق Enpass لإدارة كلمات المرور مع خصم 58%

اشتراك مدى الحياة في تطبيق (Enpass) لإدارة كلمات المرور Enpass Password Manager: One-Time Premium Lifetime License.

يختلف تطبيق (Enpass) عن معظم تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى لأنه يمكنك الحصول عليه بعملية شراء لمرة واحدة بدلاً من الاشتراك الشهرى أو السنوي، والأفضل من ذلك أنه لن يخزن بياناتك في خوادمه الخاصة.

لا يقوم تطبيق (Enpass) بتخزين بياناتك في جهازك فقط، وإذا كنت تفضل مزامنة بياناتك بين الأجهزة، فيمكنك استخدام خدمة التخزين السحابي المفضلة لديك، مثل: iCloud و Dropbox و Google Drive و OneDrive و WebDAV لمزامنة بياناتك.

كما يتميز تطبيق (Enpass Password Manager) بقوة تأمينه، حيث يدعم برتوكول التشفير (zero-knowledge)، مما يعني أن الشركة المطورة للتطبيق لا يمكنها الوصول إلى بياناتك المحفوظة في التطبيق.

كما يقوم التطبيق أيضًا بتشفير كلمات المرور والملفات والصور الخاصة بك في أي نظام تستخدمه بواسطة معيار التشفير المتقدم (256-bit AES)، كما يُزامن بياناتك دائمًا بتنسيق مشفر، حيث يحدث التشفير وفك التشفير دائمًا في جهازك وليس عبر الخوادم، مما يوفر لك حماية قوية.

يتيح لك مولد كلمات المرور القوي المدمج في التطبيق إنشاء كلمات مرور فريدة وقوية، ويدعم ميزة الملء التلقائي لتفاصيل تسجيلات الدخول وبطاقات الائتمان الخاصة بك في مواقع الويب.

والأهم من ذلك أنه يوفر لك (vaults) متعددة لفصل بياناتك الشخصية والعائلية وبيانات العمل، ويتيح لك حفظ جميع أنواع المعلومات، مثل: حفظ المرفقات، والحسابات المصرفية، وجواز السفر، وأرقام الضمان الاجتماعي، ووثائق السفر وغير ذلك الكثير.

يدعم تسجيل الدخول باستخدام (بصمة الإصبع) Touch ID، و(ميزة التعرف على الوجه) Face ID.

يحدد كلمات المرور الضعيفة والمكررة والمُخترقة.

يمكن لتطبيق سطح المكتب استيراد البيانات من متصفح كروم و جدول إكسل Excel، وخدمات إدارة كلمات المرور الأخرى.

مدة الاشتراك: ترخيص شراء لمرة واحدة لاستخدام Enpass premium عبر أجهزة متعددة مدى الحياة.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس.

التوفر: أونلاين.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 59 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 24.99 دولارًا.