صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Busuu لتعلم لغات جديدة مع خصم 50%

- اشتراك لمدة عامين في تطبيق Busuu لتعلم لغات جديدة Busuu Language Learning Premium Plus: 2-Yr Subscription.
- يُعتبر تطبيق (Busuu) من أهم تطبيقات تعلم اللغات، حيث يقدم دورات في 12 لغة مختلفة من خلال إصدار الويب أو تطبيق الهاتف، كما يضم مجتمعًا به أكثر من 100 مليون متعلم حول العالم يتعلّمون اللغة معًا.
- صمم الدروس في تطبيق (Busuu) خبراء في اللغويات والتربية لمساعدة المستخدمين على التعلم بطريقة منظمة وجذابة، حيث صُمم كل درس حول موضوع معين بحيث يحتوي على المفردات والقواعد والتمارين العملية التي تساعد في تطوير مهارات المحادثة والكتابة تدريجيًا.
- كما يعتمد التطبيق على تقنيات التعلم الآلي لتقديم ميزات قوية؛ مثل: خطط الدراسة المخصصة، والتعرف على الكلام.
- يتيح لك الاشتراك في خطة (Busuu Premium Plus) الحصول على ميزات إضافية، مثل: تعلم ما يصل إلى 12 لغة، وإنشاء خطة دراسية شخصية لتطوير مهاراتك بسرعة، ودراسة القواعد اللغوية المتقدمة، واستخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال، والتدرب مع المتحدثين الأصليين، والحصول على شهادة (McGraw-Hill).
- يساعدك تطبيق (Busuu) على تطوير مهارات النطق من خلال التحدث مع الناطقين بها في جميع أنحاء العالم، لتتمكن من ممارسة المحادثات بطريقة سلسلة والحصول على ملاحظات فورية حول تمارين المحادثة.
- يتيح لك التطبيق تعلم ما يصل إلى 12 لغة، منها: الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والأسبانية، والألمانية، والتركية، والبرتغالية، والصينية، واليابانية، والروسية، والبولندية، وكذلك العربية.
- يختلف تطبيق (Busuu) عن تطبيقات تعلم اللغات الأخرى لأنه يتيح لك الحصول على شهادة من مؤسسة (ماكجرو هيل التعليمية) McGraw-Hill Education بعد انتهاء فترة تعلمك، وكذلك يمكنك استخدامه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
- مدة الاشتراك: عامين.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، ويتوفر كإصدار للويب
- التوفر: أونلاين.
- هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
180 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 89.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 50%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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