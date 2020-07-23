صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Busuu لتعلم لغات جديدة مع خصم 50%

يتيح لك التطبيق تعلم ما يصل إلى 12 لغة، منها: الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والأسبانية، والألمانية، والتركية، والبرتغالية، والصينية، واليابانية، والروسية، والبولندية، وكذلك العربية.