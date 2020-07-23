شركة صناعة السيارات الكهربائية تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا (Tesla) عن تحقيقها أرباحًا في الربع الثاني، حيث ساعدت تخفيضات التكلفة وعمليات التسليم القوية على تعويض إغلاق المصانع المرتبط بفيروس كورونا.

ووفقًا للبيانات، فقد تخلصت الشركة من العائق الذي كان يمنع إدراج شركة صناعة السيارات الكهربائية في مؤشر S&P 500.

وتجاوزت شركة صناعة السيارات الكهربائية التوقعات وسجلت أرباحها الرابعة على التوالي لأول مرة، وهو شرط كان على تيسلا تحقيقه من أجل النظر في إمكانية إدخالها ضمن مؤشر الأسهم لأكبر الشركات الأمريكية.

وقالت تيسلا: إنها حققت صافي دخل قدره 104 مليون دولار في الفترة بين أبريل ويونيو، بينما وصلت الإيرادات إلى 6.04 مليارات دولار مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 5.37 مليارات دولار.

ويُعد هذا الأداء إنجازًا كبيرًا للرئيس التنفيذي (إيلون ماسك)، الذي لطالما شكك المستثمرون في مهمته لقيادة صناعة السيارات العالمية إلى مستقبل كهربائي، وشككوا في جدوى شركة تيسلا.

وأعلن ماسك أن شركة صناعة السيارات الكهربائية ستقوم ببناء مصنعها التالي بالقرب من أوستن بولاية تكساس.

وقال: إن مصنع تكساس سيُستخدم لإنتاج سيارات (Cybertruck) و (Semi) و (Model 3) و (Model Y) للنصف الشرقي من أمريكا الشمالية.

وتخطط الشركة لتكريس مصنع سياراتها في فريمونت بولاية كاليفورنيا لإنتاج سيارات (Model S) و (Model X) لجميع الأسواق، بالإضافة إلى إنتاج (Model 3) و (Model Y) للنصف الغربي من أمريكا الشمالية.

وأوضح ماسك أن تيسلا ستعطي الأولوية للنمو على الأرباح في المستقبل وستركز على جعل سياراتها تباع بأسعار معقولة.

وأكدت تيسلا هدفها السابق المتعلق بتسليم ما لا يقل عن نصف مليون سيارة بحلول نهاية عام 2020، وذلك بالرغم من توقف الإنتاج بسبب إغلاق مصنعها في كاليفورنيا لما يقرب من ستة أسابيع بأوامر من السلطات المحلية.

وقامت الشركة بتسليم أكثر من 90 ألف سيارة في الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين، وقالت الشركة: بينما أصبح تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة، إلا أن تسليم نصف مليون سيارة في عام 2020 يظل هدفنا.

وأشار ماسك إلى أن القيد الحقيقي لنمو شركة صناعة السيارات الكهربائية هو إنتاج خلايا البطارية بسعر مناسب، وقال: إن الشركة ستوسع أعمالها مع (Panasonic) و (Amperex Technology).

وأفادت وكالة رويترز في وقت سابق أن شركة تيسلا ستقدم بطاريات جديدة منخفضة التكلفة وطويلة العمر في سيارتها من نوع (Model 3) في الصين في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.

ويمثل صعود تيسلا السريع لتصبح شركة صناعة السيارات الكبرى في العالم من حيث القيمة السوقية بداية حقبة جديدة لصناعة السيارات العالمية.