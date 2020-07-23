حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية أصبح قريبًا

أصبحت مسألة حظر تيك توك على الأجهزة التي تصدرها الحكومة الأمريكية قاب قوسين أو أدنى، وذلك بعد وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تشرف على الأمن الداخلي بالإجماع على مقترح حظر تيك توك.

وصوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ لصالح التشريع الذي قدمه السناتور جوش هاولي (Josh Hawley) لأول مرة في شهر مارس.

ويحظر القانون الموظفين الفيدراليين والمشرعين والمتعاقدين من تنزيل أو استخدام تيك توك وجميع التطبيقات الأخرى التي طورتها الشركة الأم (ByteDance) على أي جهاز صادر عن حكومة الولايات المتحدة أو مؤسسة حكومية.

وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه من المجلس بكامل هيئته، وفي حال تمريره، فمن المحتمل أن يصبح قانونًا.

وكثف مسؤولون كبار في إدارة دونالد ترامب الجهود المبذولة لتسليط الضوء على التهديد الذي قد يشكله تطبيق الفيديو.

وأوضح وزير الخارجية (مايك بومبيو) هذا الشهر أن الولايات المتحدة تدرس حظر تيك توك بسبب المخاوف من أن التطبيق قد شارك بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية في بكين.

وقال بومبيو: إنه ينبغي على الناس استخدام تيك توك في حال أرادوا وصول المعلومات الخاصة إلى أيدي الحزب الشيوعي الصيني.

ونشرت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إعلانات فيسبوك تحذر من تيك توك.

وجلبت شعبية تيك توك الواسعة بين المراهقين الأمريكيين تدقيقًا من المنظمين والمشرعين الأمريكيين، الذين يخشون من أن تقع المعلومات الشخصية في أيدي المسؤولين الحكوميين في بكين.

وقالت الشركة العام الماضي: إن نحو 60 في المئة من مستخدميها النشطين الأمريكيين البالغ عددهم 26.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا.

وأصدرت بكين في عام 2017 قانونًا يلزم الشركات الصينية بدعم أعمال الاستخبارات الوطنية والتعاون معها.

وتم الاستشهاد بهذا القانون عندما تحركت الإدارة الأمريكية لمنع الوكالات الحكومية من شراء الأجهزة أو الأنظمة من الشركات الصينية.

وأثناء تقديم مشروع القانون، وصف هاولي تيك توك بأنه خطر أمني كبير لا يجب أن يكون له مكان على الأجهزة الحكومية، وقال: إن الحظر خطوة ضرورية لحماية أمن الولايات المتحدة وأمن بيانات جميع الأمريكيين.

وذكر هاولي في شهر مارس أن وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي منعت الموظفين من تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم التي تصدرها الحكومة، ونصحت الوزارات الموظفين بإزالة التطبيق من أجهزة أطفالهم الشخصية.