جوجل تؤخر الفهرسة المحمولة أولًا حتى العام المقبل

أعلنت شركة جوجل أنها ستؤخر إدخال الفهرسة المحمولة أو الفهرسة المتوافقة مع الأجهزة المحمولة أولًا إلى محرك بحثها حتى شهر مارس من عام 2021.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت عملاقة البحث في شهر مارس من العام الحالي أن محرك بحثها سيتحول إلى الفهرسة المتوافقة مع الأجهزة المحمولة أولًا في شهر سبتمبر.

وبالنظر إلى أن تصفح الويب عبر الهواتف الذكية أكثر شيوعًا في هذا العصر، فإن جوجل تريد أن تعكس نتائج البحث هذا الواقع.

وتعني الفهرسة المتوافقة مع الأجهزة المحمولة أولًا أن جوجل تستخدم غالبًا إصدارًا محمولًا من المحتوى للفهرسة والتصنيف.

واستخدمت عملية فهرسة محرك بحث جوجل سابقًا إصدار سطح المكتب من محتوى الصفحة عند تقييم مدى ملاءمة الصفحة لاستعلام المستخدم.

وقالت جوجل: نحن ندرك أنه ليس من السهل في هذه الأوقات التركيز دائمًا على العمل، وتبعًا لذلك، فقد قررنا تمديد الإطار الزمني حتى نهاية شهر مارس 2021.

ومكنت الشركة الفهرسة المحمولة لمعظم المواقع التي يجري فهرستها حاليًا، كما قامت بتمكينها افتراضيًا لجميع المواقع الجديدة.

وتشجع جوجل مشرفي المواقع على التأكد من أن المحتوى الأساسي هو نفسه على إصدار سطح المكتب والإصدار المحمول.

وقالت عملاقة البحث: إذا كنت تريد أن يتضمن الإصدار المحمول محتوى أقل من إصدار سطح المكتب، فقد يفقد موقعك بعض الزيارات عندما تمكن جوجل الفهرسة المحمولة بالنسبة لموقعك، وذلك لأننا لن نتمكن من الحصول على المعلومات الكاملة بعد الآن.

وحددت جوجل بعض المشكلات الجديرة بالذكر لإعداد مواقعك بشكل أفضل:

يجب عليك استخدام العلامات الوصفية لبرامج الروبوت نفسها على الإصدار المحمول مثل تلك الموجودة على إصدار سطح المكتب، وفي حال كنت تستخدم إصدارًا مختلفًا على الإصدار المحمول، فقد تفشل جوجل في فهرسة أو اتباع الروابط على صفحتك عند تفعيل نظام الفهرسة الجديد.

التحميل البطيء أكثر شيوعًا على الإصدار المحمول مقارنةً بإصدار سطح المكتب، وخاصةً عند تحميل الصور ومقاطع الفيديو، وتوصي جوجل باتباع أفضل ممارسات التحميل البطيء، مثل تجنب التحميل البطيء للمحتوى الأساسي بناءً على تفاعلات المستخدم، لأن روبوتات جوجل لن تشغل تفاعلات المستخدم هذه.

تحتوي بعض الموارد على عناوين مختلفة على الإصدار المحمول عن تلك الموجودة على إصدار سطح المكتب، ويتم أحيانًا عرضها على مضيفين مختلفين، وفي حال كنت تريد أن تقوم جوجل بفهرسة العناوين، فتأكد من أنك لا تمنع الروبوتات من الوصول إليها باستخدام ملف (robots.txt).

وتركز التوصيات الأخرى على التأكد من أن جعل الصور ذات دقة عالية، ولها سمات بديلة، وأنها موضوعة بشكل جيد بحيث يمكن الوصول إليها بواسطة البحث.