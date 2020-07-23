تويتر: عدد المستخدمين يزداد مع انخفاض أرباح الإعلانات

سجلت شركة تويتر نموًا قويًا في عدد المستخدمين للربع الثاني من عام 2020، وذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات – التي كان من المتوقع انخفاضها على نطاق واسع – دون توقعات المحللين.

وأعلنت الشبكة الاجتماعية عن تحقيقها عائدات بلغت 686 مليون دولار، مما شكل انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 19 في المئة بالمقارنة مع العائدات التي بلغت 841 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي.

كما شكلت العائدات انخفاضًا على أساس ربع سنوي (الربع الثاني) بنسبة 15 في المئة تقريبًا بالمقارنة مع العائدات التي بلغت 808 مليون دولار أعلن عنها للربع الأول من عام 2020.

وأبلغت تويتر عن خسارة تشغيلية بقيمة 124 مليون دولار، مقارنةً بخسارة قدرها 7 ملايين دولار للربع الأول.

تجدر الإشارة إلى أن تويتر لم تقدم أي توجيه قبل أرباحها الحالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير فيروس كورونا على عمل يعتمد في الغالب على الإعلانات، ومع ذلك، فقد كانت تقديرات المحللين تشير إلى نحو 708 مليون دولار.

وعلى الجانب الآخر، أبلغت المنصة عن 186 مليون مستخدم نشط يوميًا يمكن تحقيق الدخل منه بحسب مقياس (mDAU)، مما شكل زيادة بنسبة 34 في المئة بالمقارنة مع عدد 139 مليونًا التي أبلغت عنها المنصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما شكل الرقم الجديد زيادة بنسبة 12 في المئة بالمقارنة مع رقم 166 مليون مستخدم نشط يوميًا يمكن تحقيق الدخل منه في الربع السابق.

وتوقفت تويتر عن الإبلاغ عن عدد المستخدمين النشطين شهريًا في شهر يوليو الماضي، واختار بدلاً من ذلك التركيز بشكل مباشر على مقياس (mDAU)، وهو مقياس جديد يستهدف الأفراد الذين يسجلون الدخول إلى تويتر ويمكنهم مشاهدة الإعلانات.

ويستثني المقياس أولئك الذين لا يقومون بتسجيل الدخول، أو أولئك الذين يستخدمون منصة (TweetDeck) والتطبيقات الخارجية الأخرى.

وكتبت تويتر في رسالة للمساهمين: “عملنا لخدمة المحادثة بشأن فيروس كورونا، ومساعدة الناس في العثور على مصادر موثوقة للمعلومات، وتنظيم الموضوعات والاهتمامات المتعددة التي تجذب الأشخاص إلى تويتر وإبرازها”.

ومع ذلك، فقد كان الانخفاض في الإيرادات أكثر وضوحًا للربع الثاني لأن الإغلاق العالمي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في الأسابيع القليلة الماضية من الربع السابق.

وتناول الرئيس التنفيذي (جاك دورسي) أيضًا قضية الاختراق الذي أثر على أكثر من مئة حساب، ينتمي العديد منها إلى مستخدمين بارزين، مثل (إيلون ماسك) و (جيف بيزوس)، مشيرًا إلى أن الشركة تحركت بسرعة لمعالجة ما حدث، واتخذت خطوات إضافية لتحسين المرونة ضد محاولات الهندسة الاجتماعية المستهدفة.