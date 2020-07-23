الإعلان عن زجاج Gorilla Glass Victus الأشد متانة من Corning

أعلنت شركة (كورنينج) Corning – التي تصنع زجاج الحماية الأكثر انتشارًا في سوق الأجهزة المحمولة – اليوم الخميس عن الجيل الجديد من الزجاج الذي أُطلق عليه اسم (جوريلا جلاس فيكتوس) Gorilla Glass Victus، الذي يمتاز بأنه الأشد متانة على الإطلاق حتى الآن.

وقالت شركة Corning في بيان: إن الزجاج الجديد (جوريلا جلاس فيكتوس) قادر على الصمود حتى وإن سقط من ارتفاع مترين، كما أنه الأول منذ ست سنوات في مقاومة أصعب أنواع الخدش، خاصةً من المفاتيح والعملات المعدنية.

ومنذ أن أطلقت (كورنينج) زجاج (جوريلا جلاس 3) في عام 2014 مع أفضل مقاومة للخدش في ذلك الوقت، لم تأتِ الإصدارات اللاحقة، وهي: (جوريلا جلاس 4)، و(جوريلا جلاس 5)، و(جوريلا جلاس 6) بأي تحسين جوهري.

وبحسب الشركة، فإن زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس) يمتلك ضعف مقاومة الخدش التي يوفرها (جوريلا جلاس 6)، وأربعة أضعاف المقاومة الموجودة في زجاج الحماية من الشركات المنافسة. كما قالت الشركة: إن الزجاج نجا من 20 عملية سقوط من ارتفاع متر. وللمقارنة، نجا زجاج (جوريلا جلاس 6) من 15 عملية سقوط من الارتفاع ذاته.

وقال المتحدث باسم (كورنينج): “هذا الزجاج هو تحسن كبير مقارنةً بالزجاج الرائد السابق (جوريلا جلاس 6)، وذلك لكل من مقاومة السقوط والخدش. شعرنا بأن هذا الصنف الزجاجي يستحق اسمًا يوضح أن الاختلاف أكبر من مجرد كونه تدريجيًا”. لذا لم تختر الشركة تسمية الإصدار الجديد (جوريلا جلاس 7)، بل (فيكتوس)، وهي كلمة مشتقة من اللغة اللاتينية وتعني النجاة.

ومن المقرر أن يُرى زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس) الجديد أولًا في أحد منتجات سامسونج “في المستقبل القريب”، ما يعني أنه قد يكون هواتف سلسلة (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 التي يُنتظر الإعلان عنها خلال حدث Unpacked القادم المقرر في 5 آب/ أغسطس المقبل.