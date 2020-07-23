افتح يا سمسم.. حيلة جديدة لفتح قفل آيفون عن طريق الأمر الصوتي

ننشر بشكل دوري نصائح وحيل حول هواتف آيفون وفي أي وقت نواجه فيه حيلًا رائعة نعتقد أن مستخدمينا قد يستفيدون منها نقوم بمشاركتها على الفور، وفي كل مرة نفعل ذلك، نتلقى بعض الرسائل من القراء يعلنون فيها بفخر أنهم يعرفون بالفعل نصائح آيفون المعنية.

هذا أمر رائع ونحن سعداء جدًا بهؤلاء القراء، ولكننا نريد أيضًا التأكد من أن الأشخاص الآخرين الذين ربما لم يكونوا على علم بهذه المزايا الأقل شهرة أنها تصلهم ويتعلموا منها، لكن اليوم يمكننا القول إن الذين يعرفون هذه الحيلة في هواتف آيفون قليلون جدًا.

في الفترة الماضية من هذا الشهر، انتشر مقطع فيديو على منصة (TikTok) بواسطة المستخدم (@kaansanity)، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان قد شاهده أكثر من 5.7 مليون شخص.

بالطبع، هناك مئات الملايين من مستخدمي آيفون هناك، لذا فإن الاحتمالات جيدة إلى حد ما أنك لست من الأشخاص الذين رأوا بالفعل هذه الحيلة الرائعة.

باختصار، وجد (@kaansanity) خدعة تتيح لك الاستفادة من مزايا إمكانية الوصول الشاملة من آبل لإنشاء أمر صوتي يفتح قفل هاتف آيفون ببساطة، إنه أمر مثير للجدل، ولكن ليس هناك شك في أنها طريقة رائعة ومبتكرة لاستخدام ميزة التحكم الصوتي في هاتف آيفون بطريقة لا يفكر بها معظم الناس.

حيث يمكن للمستخدمين فتح قفل هاتف آيفون بأمر صوتي من خلال فتح تطبيق (الإعدادات) على هاتف آيفون والضغط على (إمكانية الوصول) ثم التمرير لأسفل وتحديد (التحكم الصوتي). بعد ذلك، يجب اختيار (تخصيص الأوامر) ثم النقر فوق (إنشاء أمر جديد). بعد ذلك يجب منح الأمر الجديد أي اسم – يتم استخدام افتح يا سمسم في الفيديو – ثم الضغط على (إجراء)، ثم تحديد (تشغيل إيماءة مخصصة)، وهنا يأتي الجزء الصعب فقط، ففي الشاشة التالية سيكون عليك النقر على رمز (PIN) الذي تستخدمه لإلغاء قفل هاتف آيفون، حيث لن تظهر الأرقام على الشاشة فقط، ومن المحتمل أن يكون معظم الأشخاص قد استغلوا رقم التعريف الشخصي بما يكفي من المرات ليتمكنوا من إضافته بعد بضع محاولات فقط.

بمجرد أن تقوم بحفظ (الإيماءة الجديدة)، فأنت جاهز لتجربة حيلة فتح قفل آيفون الجديدة، الآن اقفل هاتفك وقم بإعطاء (Siri) أي أمر صوتي قمت بتكوينه، إذا اخترت نفس العبارة التي استخدمها (@kaansanity) في الفيديو، (افتح يا سمسم)، سيفتح هاتفك.