أمازون السعودية.. أفضل الخصومات على هواتف Galaxy S10

تزداد الخصومات والعروض على هواتف سامسونج (جالاكسي إس 10) Galaxy S10 في موقع أمازون السعودية خلال هذا الشهر وخاصةً مع اقتراب عيد الأضحى أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

إذا كنت تحب هواتف سلسلة (جالاكسي إس) ولا تريد دفع مبلغًا كبيرًا في أحدث إصداراتها (Galaxy S20) فإن هاتف (Galaxy S10) يُعتبر خيارًا مناسبًا، نظرًا لأدائه القوي، وسعره المناسب.

أطلقت شركة سامسونج هاتف (Galaxy S10) منذ عام واحد فقط، لذلك فهو لا يزال أحد الهواتف الذكية الرائدة الحديثة، كما إنه ليس واحدًا من أفضل الهواتف مقابل السعر فحسب، بل إنه أيضًا واحد من أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها نظرًا لمواصفاته والميزات القوية التي يوفرها.

الجدير بالذكر أن سلسلة (Galaxy S10) تضم أربعة هواتف بأحجام مختلفة:

هاتف Galaxy S10e بشاشة مقاسها 5.8 بوصات.

هاتف Galaxy S10 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف Galaxy S10 Plus بشاشة مقاسها 6.4 بوصات.

هاتف Galaxy S10 Lite بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

إليك أفضل الصفقات لهواتف (Galaxy S10) في موقع أمازون السعودية:

1- هاتف Galaxy S10 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9820) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Dynamic OLED بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 10 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 44%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3949 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 44%، أي بسعر 2199 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف Galaxy S10:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9820) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Dynamic OLED بمقاس 6.1 بوصات، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 23%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 2459 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف Galaxy S10 Lite:

المعالج: معالج (Snapdragon 855) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

اللون: الأزرق.

نسبة الخصم: 26%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2299 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 26%، أي بسعر 1699 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.