أفضل ساعات أندرويد الذكية في السعودية

في الوقت الحالي، أفضل ساعة ذكية لمستخدمي أندرويد هي (Samsung Galaxy Watch Active 2)، حيث تم تحسينها لهواتف سامسونج كما تعمل بشكل جيد على جميع أجهزة أندرويد ولديها كل مزايا الساعة الذكية واللياقة البدنية التي تتوقعها. إنها صغير الحجم وخفيف الوزن ولكنها لا تزال توفر عمرًا جيدًا للبطارية، ولكن إذا لم تكن معجبًا بها، فإن الخبر السار هو أن هناك العديد من الخيارات المدهشة الأخرى التي يمكنك الاختيار بينها.

Samsung Galaxy Watch Active 2:

لست مضطرًا إلى استخدام هاتف سامسونج للاستمتاع بمزايا امتلاك ساعة ذكية من سامسونج، حيث توفر ساعة (Galaxy Watch Active 2) تجربة أفضل حول الأجهزة القابلة للارتداء لمستخدمي أندرويد في الوقت الحالي. إنها صغيرة الحجم وخفيف الوزن ولكنها تتميز بشاشة لمس حيوية للغاية يسهل التنقل فيها وممتعة في الاستخدام بفضل الإطار الجديد، ويمكنك الحصول عليها من سوق أمازون السعودية.

Samsung Galaxy Watch Active:

تم استبدال ساعة (Galaxy Watch Active) بالفعل بساعة (Watch Active 2)، ولكن ظهرت النسخة الأصلية منها في أوائل عام 2019 ولا تزال خيارًا رائعًا لأي شخص يريد ساعة ذكية مدمجة تعمل بنظام أندرويد مع قدرات مذهلة وسعر منخفض، ويمكنك الحصول عليها من سوق أمازون السعودية.

Skagen Falster 3:

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية في ساعة (Skagen Falster 3) في التصميم الثلاثي الأزرار، والذي يتضمن تاجًا دوارًا يساعد على التمرير عبر (Wear OS) دون الحاجة إلى لمس الشاشة، كما تتميز أيضًا بجسم جميل من الفولاذ المقاوم للصدأ وأشرطة جيدة البناء إما من الجلد أو المعدن أو السيليكون كما تملك جميع المزايا الأساسية التي تتوقعها، مثل مقاومة الماء ونظام تحديد المواقع ومراقبة معدل ضربات القلب والكثير غير ذلك، ويمكنك الحصول عليها من سوق أمازون السعودية.

Mobvoi TicWatch Pro 4G/LTE:

إذا كنت تفضل الأشياء الكبيرة، فستقدر ما تقدمه (TicWatch Pro 4G / LTE)، حيث تأتي هذه الساعة الذكية العملاقة مع شاشة مزدوجة الطبقات، مما يساعد على إطالة عمر البطارية، كما يمكنك توقع استمرار البطارية ما بين 2 إلى 5 أيام في الوضع الذكي اعتمادًا على الاستخدام، كما ستستمتع أيضًا بنظام تحديد المواقع المدمج وتتبع الأنشطة ومراقبة معدل ضربات القلب و(Google Pay)، وأهم ميزة في الساعة هي اتصال (LTE)، ويمكنك الحصول عليها من سوق أمازون السعودية.