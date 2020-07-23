آبل تبدأ في تقديم هواتف معدلة للباحثين الأمنيين لإيجاد الثغرات في iOS

دعت شركة آبل اليوم الأربعاء الباحثين الأمنين للتقدم بطلب الحصول على أجهزة آيفون معدلة ومصممة لمساعدتهم على البحث عن العيوب والثغرات الأمنية في نظام تشغيل الهواتف المحمولة التابع للشركة.

وستتيح الهواتف للباحثين تشغيل أي برنامج عليها، ومنح تلك البرامج أي وصول إلى البيانات الموجودة على الجهاز، مما يسهل على خبراء الأمن الخارجيين استكشاف نظام iOS. وكانت الشركة قد وعدت بالمبادرة قبل عام، ولكن التأخر في تطبيقها أحبط بعض خبراء الأمن مع استمرار اكتشاف عيوب خطيرة في النظام.

ويجادل المتخصصون منذ فترة طويلة في أن غموض أجهزة آبل لم يجعلها أكثر أمانًا من الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وغيره من الأنظمة – بل جعلت تحليلها أكثر صعوبة.

وتمتلك آبل بعضًا من أفضل المواهب الأمنية في القطاع الخاص، ولكن أجهزتها كانت هدفًا بصورة فعالة لوكالات الاستخبارات الوطنية وبعض مقاولي الأسلحة. وتبيع الشركات الصغيرة لأقسام الشرطة معدات يمكنها فتح العديد من الأجهزة وتنزيل محتوياتها، مع الإشارة إلى أن هذه الأدوات ليست مضمونة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة آبل تحدثوا إلى وكالة رويترز قبل الإعلان: إنهم سيختارون عددًا غير معلن عنه من الباحثين المعروفين للحصول على الدفعة الأولى من الهواتف المعدلة. وفي المقابل، يجب على الباحثين أن يتعهدوا بإخطار آبل بأي ثغرات أمنية يجدونها ويتفاوضون على وقت تعلن فيه الشركة عن وجود الثغرة، وتصدر تصحيحًا للمستخدمين لتثبيته.

وقالت الشركة: إنها ستتيح أيضًا كبار المهندسين لمناقشة القضايا التي تنشأ مع الباحثين، وهي خطوة أخرى نحو زيادة الانفتاح والابتعاد عن سياساتها السرية السابقة.