iOS 14.. كيف تعمل واجهة المكالمة المدمجة في آيفون

الميزة المطلوبة منذ فترة طويلة والتي تصل مع نظام iOS 14 هي واجهة مكالمات آيفون الجديدة الصغيرة الحجم التي لا تستحوذ على الشاشة بأكملها، سنقدم لك في هذا الموضوع كيفية عملها والطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها فيها.

حتى وصول نظام iOS 14 كان يتميز آيفون بوضع ملء الشاشة الكاملة للمكالمات الواردة، وهذا يعني أن المكالمات التي تريد إسكاتها، (بدلاً من الرفض)، يجب عليك انتظارها حتى تتوقف المكالمة عن الرنين قبل العودة إلى ما كنت تفعله.

تعد واجهة مكالمات آيفون المدمجة الجديدة تنبيهًا (بنمط بانر) يأتي في أعلى الشاشة ويتيح لك إسكات المكالمات بسهولة من خلال التمرير السريع والرد على المكالمة والاستمرار في القيام بما كنت تفعله أو التوسيع إلى واجهة المستخدم ملء الشاشة لطلب لوحة المفاتيح أو خيارات الصوت أو كتم الصوت والعديد من الخيارات الأخرى.

كيفية استخدام واجهة المكالمة المدمجة في آيفون في iOS 14:

واجهة المكالمة المدمجة هي الافتراضية على آيفون مع نظام iOS 14 وعلى جهاز الآيباد أيضًا.

يمكنك الرد على مكالمة أو رفضها باستخدام الأزرار الخضراء والحمراء.

بعد الإجابة على المكالمة، يمكنك استخدام هاتف آيفون كما تفعل عادةً دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق الهاتف، حيث يمكنك الضغط على رمز الهاتف الأخضر في أعلى الزاوية اليسرى للانتقال إلى تطبيق الهاتف أو تطبيق آخر تابع لجهة خارجية.

يمكنك السحب لأعلى لإسكات المكالمة دون رفضها، حيث سترى رمز الاتصال في أعلى الزاوية اليسرى من شاشتك إذا غيرت رأيك.

اضغط أو اسحب لأسفل على واجهة المكالمة المدمجة لجعلها في وضع ملء الشاشة وذلك بهدف الحصول على خيارات إخراج الصوت ولوحة الاتصال وما إلى ذلك.

عندما يكون هاتف آيفون مقفلاً، (الشاشة مغلقة)، سترى تنبيه ملء الشاشة لمكالمات الهاتف والفيديو.

الرد على المكالمات باستخدام واجهة مكالمات آيفون المدمجة:

بعد الرد على مكالمة باستخدام (تنبيه البانر المضغوط)، سوف ينزلق التنبيه تلقائيًا بعد لحظات قليلة أو يمكنك التمرير لأعلى لإخفائه فورًا، (أثناء متابعة مكالمتك).

اضغط على أيقونة الاتصال في أعلى الزاوية اليسرى للانتقال إلى تطبيق الهاتف.

للانتقال مباشرة إلى واجهة ملء الشاشة لمكالمات الصوت والفيديو، اسحب لأسفل أو انقر على البانر المضغوط.

إسكات المكالمات ورفضها من خلال واجهة المكالمات المدمجة:

لرفض مكالمة، ليس عليك سوى النقر على الزر الأحمر، ولكن إذا كنت ترغب في أن تكون أكثر سرية، (لا ترسل المتصل مباشرة إلى البريد الصوتي)، يمكنك التمرير لأعلى في واجهة مستخدم المكالمة المدمجة.

سترى رمز الهاتف الرمادي ينتقل إلى أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف إذا غيرت رأيك وتريد الإجابة.

كما لا يزال بإمكانك النقر فوق زر مستوى الصوت في هاتف آيفون لإيقاف رنين المكالمات، ولكن سيظل شعار المكالمة الصغير الحجم على الشاشة.