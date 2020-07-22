5 أسباب لاستخدام متصفح Brave بدلًا عن المتصفحات الأخرى

الخصوصية مهمة للغاية، لذلك نجد أن استخدام ميزات المصادقة الثنائية، وخدمات وتطبيقات إدارة كلمات المرور، وكذلك تحسين السلوك الأمني عن طريق اختيار كلمات مرور قوية ومعقدة، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة يمكن لها أن تُساهم في المحافظة على خصوصية البيانات والمعلومات التي تقدمها عند تصفحك للويب واستخدام الخدمات الرقمية المختلفة.

ولكن ماذا عن بيانات التصفح الخاصة بك؟ هذا أمر مهم أيضًا، حيث نجد العديد من الأشخاص أحيانًا قد يخاطرون بخصوصية بياناتهم ومعلوماتهم عند تصفحهم لمواقع الويب عبر متصفحات الويب الأخرى سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسيب المحمولة والمكتبية.

لهذا السبب نجد أن هناك أكثر من 15 مليون شخص يستخدمون متصفح (Brave) كمتصفح رئيسي، بدلًا من المتصفحات الشائعة الأخرى، للحفاظ على خصوصيتهم بشكل تلقائي أثناء تصفح الويب، ولكن هل يجب عليك أنت أيضًا استخدامه كمتصفح رئيسي في جهازك؟

إليك 5 أسباب لاستخدام متصفح Brave بدلًا عن متصفحات الويب الأخرى:

1- الخصوصية هو معيار متصفح Brave:

لا يخف على الجميع أن جوجل تريد بياناتك ومعلوماتك الشخصية أكثر من أي وقت مضى، واستخدامك لمتصفحها (جوجل كروم) Google Chrome يمنحها ذلك بسهولة، بعكس متصفح (Brave) الذي لا يبحث عن بياناتك الشخصية لبيعها أو استخدامها لأغراضه الخاصة حيث إن خوادمه في الأساس لا تخزن بيانات التصفح الخاصة بك أو حتى تراها.

2- متصفح مجاني:

الجميع يحب الأشياء المجانية، ولكن لا أحد يحب تنزيل شيء مجاني وإدراك أنه يتعين عليه دفع المال مقابل ذلك، مع ذلك، فإن متصفح (Brave) مجاني تمامًا للاستخدام، ولا يقدم جدار حماية لفتح ميزات إضافية، ولا يفرض رسوم اشتراك شهرية.

3- يمكنك كسب المال إذا استخدمته:

يقدم متصفح (Brave) للمستخدمين شيئًا يسمى (Brave Rewards) وهي ميزة تتيح لك ربح الرموز المميزة من خلال عرض إعلانات مختارة، ومن ثم ستحصل على 70% مما دفعه المعلن، هذه الإعلانات ليست تطفلية، حيث تبدو مثل إشعارات النظام، بالإضافة لذلك، عند عرض هذه الإعلانات، لا يبحث عن معلوماتك الشخصية أو سجل التصفح أو أي شيء آخر في جهازك ويخزنها.



4- يعمل المتصفح على جميع الأجهزة:

متصفح (Brave) يقدم إصدارات لجميع أنظمة التشغيل، سواء أنظمة تشغيل الهواتف الذكية أو الحواسيب، حيث يمكنك تثبيته لأجهزة أندرويد أو آيفون أو ويندوز أو ماك أوإس وحتى نظام التشغيل لينكس.

5- يدعم المتصفح الإضافات مثل المتصفحات الأخرى:

يدعم متصفح (Brave) إضافات متصفح جوجل كروم، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى جميع الإضافات التي اعتدت عليها في متصفح جوجل كروم، ما عليك سوى البحث في سوق إضافات كروم الإلكتروني، والضغط على التثبيت، وستكون جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات.