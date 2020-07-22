بالرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام على إطلاقه للمرة الأولى، لا يزال هاتف (جالاكسي نوت 9) Galaxy Note 9 من شركة سامسونج مرغوبًا بشدة من قطاع واسع من المستهلكين، لما يوفره من ميزات رائعةـ وأداء عالي، وسعر مناسب لمن يبحثون عن هاتف رائد بمواصفات مميزة، فهل يجب عليك شراء هاتف Galaxy Note 9 في عام 2020؟

إليك 4 أسباب تدفعك لشراء هاتف Galaxy Note 9 في عام 2020:

1- لا تزال هواتف جالاكسي نوت تحمل قيمتها:

على عكس سلسلة هواتف (جالاكسي إس) Galaxy S، نجد أن سلسلة هواتف (جالاكسي نوت) تحمل قيمتها بمرور الوقت، حيث نجد أن هاتف (جالاكسي نوت 9) بالرغم من طرحه للبيع لأول مرة منذ أغسطس من عام 2018، إلا أنه لا يزال يحتفظ بانتظام بسعره المبدئي الذي يبلغ 999 دولارًا، مع وجود بعض الصفقات التي تسحب سعره لما بين 600 دولار و800 دولار.

ولكن من الواضح أنه بسعر 999 دولارًا، لن يكون خيارًا جيدًا، خاصة عندما نجد أن هاتف (جالاكسي 10) يتوفر بالسعر المبدئي نفسه، ولكن عندما يكون معروضًا للبيع في أي مكان بسعر أقل من 800 دولار، فهو صفقة جيدة بلا شك.

2- لا توجد فروقات كبيرة عن طراز Galaxy Note 10:

بينما يوفر طراز (Galaxy Note 10) تصميمًا محسنًا قليلاً وشاشات أفضل وأكبر وإيماءات S Pen جديدة، ولكن مع ذلك، فإن جميع هذه التحسينات هامشية، والآن بعد أن تم تحديث هاتف (Galaxy Note 9) إلى آخر إصدار لنظام التشغيل أندرويد وهو (أندرويد 10) نجد أن هناك اختلاف أقل بين هذه الطرز.

3- وجود مقبس لسماعة الرأس:

عند مقارنة المواصفات التي يأتي بها هاتف (جالاكسي نوت 9) مع بقية الهواتف الرائدة المتوفرة الآن بالسعر نفسه، بالطبع لا تتفوق عليها، حيث لا تقدم كاميرا خلفية واسعة الزاوية، وهي إضافة شائعة لمعظم الهواتف الذكية في الوقت الحاضر.

ولكن مقارنةً بعمر الهاتف الحديث نسبيًا، والأداء العالي الذي يقدمه، وعمر البطارية الطويل، واحتوائه على أخر إصدار من نظام التشغيل أندرويد، نجد أنه سيكون على قدم المساواة معهم، بالإضافة إلى أن الهاتف لا يزال يحتوي على مقبس سماعة الرأس، وهي ميزة يبحث عنها الكثير من المستهلكين.

4- جالاكسي نوت 9 قد يحقق لك معادلة القيمة مقابل السعر:

لمن يبحث عن صفقة جيدة أو هاتف ذكي رائد بمواصفات مميزة يحتوي على مقبس سماعة الرأس، فإن هاتف (جالاكسي نوت 9) قد يكون الخيار الأفضل لك، حتى في عام 2020، حيث ستحصل على هاتف يحتوي على شاشة بقياس 6.4 بوصات، بدقة 1440×2960 بكسلًا، من نوع Super AMOLED.

مع خيارين لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 512 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 512 جيجابايت، ويأتي الهاتف بطرازين للمعالج الأول يحتوي على معالج كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى، بينما الثاني يحتوي على معالج Exynos 9825 من سامسونج.

ويضم هاتف (جالاكسي نوت 9) كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، والثانية: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميجابيكسل، بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي أحادية بدقة 8 ميجابيكسل، مع بطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة مع دعم الشحن السريع، والشحن اللاسلكي.

كما يأتي الهاتف مع قلم S-Pen الذي يدعم الاتصال اللاسلكي، لذلك فهو مثالي لتدوين الملاحظات السريعة، كما يتيح لك تشغيل التطبيقات والتحكم فيها عن بُعد، مثل تطبيقات: الكاميرا والمعرض ومشغلات الموسيقى.