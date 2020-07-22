هل ستستخدم ميزة Face ID المسح الوريدي في آيفون 12؟

ربما لن يفوت هاتف آيفون 12 أو آيفون 13 ميزة Face ID كما اقترح البعض، حيث تظهر براءة اختراع حديثة أن شركة آبل لا تزال تعمل على إتقان وتحسين ميزة Face ID للتعرف على المستخدم.

تُظهر براءة الاختراع، التي اكتشفها موقع ( PatentlyApple ) ونشرت في 21 يونيو، طريقة تمكن ميزة Face ID من فحص الأوردة في رأسك، بدلاً من مزايا الوجه على المستوى السطحي، وذلك بهدف التحقق من أن المستخدم هو من يستخدم هاتف آيفون.

إذا رأينا براءة الاختراع لميزة Face ID قيد التشغيل على هاتف آيفون 12 فمن المحتمل أن يتم تجنب أحد المشاكل الرئيسية التي تواجهها الهواتف مع ميزة (التعرف على الوجه) Face ID، حيث أنها ليست دائمًا بهذه الدقة، كما أبلغ العديد من الأشخاص في ما مضى عن قدرتهم على فتح هواتف أقاربهم المشابهين في المظهر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريب بيانات المستخدم دون علمه.

لذلك يجب أن تكون هذه الميزة التي تسمى (Subepidermal Imaging) أفضل في التحقق من أن الشخص الذي يقوم بتسجيل الدخول إلى الهاتف هو المالك حقًا وليس التوأم المزعج أو شخص يستخدم بعض الخدع الأخرى لفتح الهاتف، وهذا سيجعل هاتف آيفون 12 أكثر أمانًا، لأنه من الصعب جدًا تزييف عروق الوجه لشخص ما.

(Subepidermal Imaging) أو المسح الوريدي ليس جديدًا تمامًا على الهواتف الذكية لكنه لم يعمل بشكل جيد جدًا حتى الآن.

في عام 2019، على سبيل المثال، تم إطلاق (LG G8) مع القدرة على مسح الأوردة في يدك من أجل فتحه، ولكن تقنية (Hand ID) لم تعمل بشكل جيد للغاية. لذا، إذا كانت آبل ستبدأ في دفع الهواتف أو الأجهزة اللوحية باستخدام هذه التكنولوجيا، فستحتاج إلى التأكد من أنها تعمل بشكل مثالي.

بالطبع، لا يؤكد وجود براءة اختراع أن آبل ستقوم فعليًا بتطبيق هذه التقنية في آيفون 12 أو آيفون 13، بل إنها تُظهر فقط أن الشركة تدرسها، وعلى الأرجح ستكون من بين العديد من التحسينات المحتملة الأخرى على ميزة Face ID في هاتف آبل المقبل أو الذي يليه كما نتوقع.

نظرًا لأن براءة الاختراع هذه قد تم منحها للتو، فمن غير المرجح أن نرى هذه التقنية الجديدة في آيفون 12، ولكن ربما سيحصل عليها آيفون 13.