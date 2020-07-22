لينوفو تعلن رسميًا عن هاتف الألعاب Legion Duel

أعلنت شركة لينوفو اليوم الأربعاء رسميًا عن أول هاتف ألعاب من سلسلة (ليجن) Legion، وذلك بعد أشهر من التسريبات، والتشويق.

وينتمي هاتف (ليجن دول) Legion Duel – الذي يُسمَّى أيضًا (ليجن برو) Legion Pro في الصين – إلى هواتف الألعاب المحمولة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وكان آخرها هاتف (آر.أو.جي فون 3) ROG Phone 3 الذي أعلنت عنه شركة أسوس التايوانية اليوم أيضًا.

وعلى غرار هاتف ROG Phone 3 من أسوس، يمتاز Legion Duel بأنه يحتوي أحدث معالجات كوالكوم: (سنابدراجون 865 بلس)، كما يمتاز بشاشته التي تعمل بمعدل تحديث قدره 144 هرتز، ولكنه يمتاز عن هاتف أسوس بكاميرته الأمامية المنبثقة التي تنبثق؛ بخلاف جميع الهواتف الأخرى، من جانبه وليس من الأعلى. والهدف من الكاميرا الأمامية المنبثقة هو السماح للاعبين بتسجيل تعليق حي على الألعاب التي تُلعب بالوضع الأفقي.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.65 بوصات، وتمتاز الشاشة بالحافات الضيقة، وبوجود مكبر صوت مزدوج، و4 ميكروفونات، وحساس بصمة تحتها. أما الكاميرا الأمامية المنبثقة، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل.

ويمتاز Legion Duel أيضًا بنظام تبريد متقدم مع أنبوبين حراريين، بالإضافة إلى محرك الاهتزاز U-Engine dual X-axis الذي يَعِد بأكثر من 100 نوع من أنماط الاهتزازات الطويلة، و13 نوعًا من الاهتزازات المنخفضة الاستجابة. ويحتوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت من نوع LPDDR5 الأحدث، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1 الأحدث.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض. وتأتي البطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، ولكنها تمتاز بدعم تقنية الشحن السريع جدًا باستطاعة 90 واط التي تشحنها تمامًا في غضون 30 دقيقة فقط.

ويدعم Legion Duel تقنية Wi-Fi 6، وشبكات الجيل الخامس. وتعتزم لينوفو تقديم مجموعة من الملحقات مع الهاتف، مثل: المنصة التي تسمح بربط الهاتف بشاشة حاسوب خارجية.

ويتوفر الهاتف باللونين الأزرق، والأحمر اعتبارًا من 5 آب/ أغسطس المقبل في الصين، ويمكن طلب الهاتف أوليًّا اعتبارًا من اليوم بسعر يعادل 500 دولار أميركي فقط لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 557 دولارًا لخيار 12 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 600 دولار لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر 857 دولارًا لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

هذا، ويتوقع إطلاق الهاتف في أوروبا، والشرق الأوسط، ودول آسيا المطلة على المحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية في وقت لاحق من العام الحالي.