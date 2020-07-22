يعد تشغيل نظام ويندوز 10 في الوضع الآمن فكرة جيدة إذا لم تتمكن من بدء تشغيل ويندوز 10 بشكل طبيعي، وتحتاج إلى القيام ببعض استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لذلك إليك كيفية الخروج من الوضع الآمن عند الانتهاء منه والعودة إلى استخدام جهاز الحاسب بشكل طبيعي.

ما هو الوضع الآمن؟

الوضع الآمن هو في الأساس خدمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وإذا كنت تستخدم برامج تشغيل غير مستقرة تتسبب في رؤية شاشة الموت الزرقاء أو إذا كان جهازك الحاسب مصابًا ببرامج ضارة، فإن تشغيل ويندوز 10 في الوضع الآمن يسمح لك بتشغيل جهازك الحاسب للوصول إلى السبب الجذري للمشكلة، وفي بعض الحالات، قد يكون الوضع الآمن أو ما يعرف باسم (safe mode) الطريقة الوحيدة لبدء تشغيل جهازك الحاسب دون إعادة تثبيت ويندوز.

لأنه عند بدء تشغيل ويندوز 10 في الوضع الآمن، لا يتم تشغيل برامج بدء التشغيل والخدمات الأخرى التي تم تكوينها لبدء التشغيل، ويتم تقليل دعم الأجهزة إلى أدنى حد، كما يتم تقليل دقة الشاشة، ولا يتم تمكين أي برامج تشغيل تابعة لجهات خارجية، كما يمكنك في هذا الوضع استعادة برامج التشغيل والتحقق من سجلات النظام وإزالة البرامج التي قد تسبب حدوث مشكلات.

كيفية الخروج من الوضع الآمن في ويندوز 10

إذا كنت تريد الخروج من هذا الوضع، فكل ما عليك فعله هو إعادة تشغيل جهاز الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق (رمز ويندوز) الموجود في أسفل الزاوية اليسرى لفتح قائمة (ابدأ) ثم قم بتحديد خيار (الطاقة) ثم خيار (إعادة التشغيل).

هناك طرق أخرى لإعادة تشغيل الحاسب، مثل تنفيذ إيقاف التشغيل من موجه الأوامر، وبغض النظر عن الطريقة التي تختارها، سيُطلب منك بدء تشغيل ويندوز 10 بشكل طبيعي عند إعادة التشغيل.

يمكنك أيضًا إعادة التشغيل بشكل طبيعي عن طريق فتح نافذة (تشغيل) بالضغط على (Windows + R)، وبمجرد ما تُفتح النافذة، اكتب (msconfig) في مربع النص بجوار (فتح) وانقر على (موافق)، ثم حدد علامة التبويب (Boot) في النافذة التي تظهر، وفي قسم (Boot Options)، قم بإلغاء تحديد المربع الموجود بجوار (Safe Boot) ثم انقر فوق (موافق).