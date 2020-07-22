كاميرا Periscope قادمة إلى آيفون في عام 2022

تخطط شركة آبل لإدخال كاميرا (Periscope) المقربة إلى تشكيلة هواتف آيفون لعام 2022، وذلك وفقًا لمذكرة بحثية قدمها المحلل الموثوق مينج تشي كو (Ming-chi Kuo) من شركة (TF) للأوراق المالية.

ويقال: إن سيمكو (Semco)، وهي شركة كورية جنوبية، ستساهم بمحركات التركيز التلقائي للصورة في نماذج هواتف آيفون الجديدة لهذا العام، إلى جانب شركة (Sunny Optical) الصينية.

كما أوضح المحلل أن الشركة الكورية الجنوبية ستوفر نسبة كبيرة من كاميرا (Periscope) المقربة تصل إلى نحو نصف الكمية المطلوبة.

وتستخدم آبل بانتظام قطع غيار من موردين متعددين لزيادة المنافسة في سلسلة التوريد وتقليل التكاليف، ويعتقد كو أيضًا أن هذه الشركات ستكون قادرة على تقديم مكونات عالية الجودة بأداء أفضل.

وتشير كاميرات بيريسكوب (Periscope) إلى الطريقة التي تعمل بها، ولن يرى المستخدمون النهائيون اختلافًا في التصميم، حيث لا تبرز كاميرا بيريسكوب من الهاتف.

وتُعد كاميرا (Periscope) المقربة بمثابة طريقة لتمكين الأطوال البؤرية الطويلة في أجهزة، مثل الهواتف الذكية حيث يكون العمق المادي في أعلى مستوى.

وتستخدم الكاميرا الموشورات والمرايا على طول الجهاز لعكس الضوء وتركيزه على المستشعر، بدلاً من وضع المستشعر خلف العدسة مباشرة كما هو الحال مع الكاميرات التقليدية.

وكانت هذه التقنية رائدة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة من خلال الشركات الصينية، مثل هواوي وأوبو، التي أصدرت هواتف مع عدسات تكبير بقدرة 5x، وانضمت سامسونج إلى المعركة هذا العام مع (Galaxy S20 Ultra).

وكان جهاز (iPhone 7 Plus) من آبل الصادر في عام 2016 هو أول هاتف رائد يضيف عدسة مقربة ثانوية بقدرة 2x، التي استخدمتها الشركة أيضًا لتوفير معلومات متعمقة للصور الشخصية.

ولم تتجاوز آبل نطاق التكبير بقدرة 2x منذ ذلك الحين، وذلك بالرغم من توسيع المنافسين لهذه الفكرة، حيث أضافت بعض الهواتف عدسات مقربة متعددة، وعلى سبيل المثال: يحتوي (Xiaomi Mi 10 Pro) على كاميرات تقليدية بأبعاد بؤرية 2x و 3.7x.

وفي حال كانت آبل تتجه نحو كاميرا (Periscope) المقربة، فمن المرجح أن توفر مدى تكبير بقدرة 5x أو أكثر.

ويتمتع هاتف (P40 Pro Plus) من هواوي بأعلى نطاق وصول بصري لأي هاتف ذكي حالي مع كاميرا (Periscope) بقدرة 10x.