فيسبوك تعلن رسميًا عن دعم قفل تطبيق التراسل Messenger

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء عن إضافة ميزات جديدة للخصوصية والأمان إلى تطبيق التراسل الفوري التابع لها (مسنجر) Messenger، وذلك في مسعى منها لحماية المستخدمين.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في تدوينة: “إن الخصوصية هي في صميم (مسنجر) – حيث يمكنك أن تعبر عن نفسك مع الأشخاص المهمين لديك، سواء كان ذلك من خلال رسالة، أو محادثة مرئية، أو مكالمة، أو غرفة مسنجر”. وأضافت: “نعلن اليوم عن ميزات جديدة للخصوصية والأمان تمنحك المزيد من التحكم”.

ومن الميزات الجديدة التي أعلنت عنها فيسبوك (قفل التطبيق) App Lock التي تسمح للمستخدمين بإضافة طبقة أمان أخرى إلى الرسائل الخاصة، وتساعدهم على منع الناس الآخرين من الوصول إليها. وقالت فيسبوك: إن هذه الميزة الاختيارية تعطي المستخدمين الثقة وتضمن لهم ألا يرى أحد الرسائل الخاصة؛ عندما يطلب صديق، أو أحد أفراد العائلة استخدام الهاتف.

وأوضحت فيسبوك أن ميزة (قفل التطبيق) تستخدم إعدادات الخصوصية الخاصة بالهاتف، مثل: بصمة الأصبع، أو التعرف على الوجه، لفتح قفل (مسنجر)، وأكدت أن بيانات البصمة لن تُنقل، أو تُخزن لديها. وتتوفر الميزة اعتبارًا من اليوم لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، وستُطلق لأجهزة أندرويد خلال الأشهر المقبلة.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال قسم إعدادات الخصوصية الجديد، الذي قالت فيسبوك: إنه يسهل على المستخدمين الوصول إلى الإعدادات، والميزات، مثل: جمهور القصص، والقصص المكتومة، والأشخاص المحظورين.

وذكرت فيسبوك اليوم أيضًا أن الناس يطلبون منها المزيد من الضوابط التي تتيح لهم السيطرة على صندوق الوارد والمكالمات، لذا فإنها تعمل على ضوابط جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد من يمكنه إرسال الرسائل، أو الاتصال بهم مباشرةً، أو نقلهم إلى مجلد الطلبات، أو حتى منعهم أبدًا من التراسل أو الاتصال. وأشارت إلى أن هذه الميزة ستكون شبيهة بما توفره خدمة إنستاجرام. وستعلن عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بها عندما تبدأ باختبارها.

وأضافت فيسبوك أنها ستختبر ميزة أخرى شبيهة بما توفره إنستاجرام، وخدمة التراسل التابعة لها واتساب، وهي طمس الصور التي تصل من الغرباء، ثم تحديد إن كان يريد عرضها أو حذفها.