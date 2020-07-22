صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في حزمة الخصوصية لحماية هاتفك مع خصم 94%

اشتراك مدى الحياة في حزمة الخصوصية لحماية هاتفك The Premium Mobile Privacy Lifetime Subscription Bundle.

مع انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) زادت الهجمات الإلكترونية على الأفراد والشركات والمؤسسات الكبيرة، حيث تغير نمط حياة الناس، وزاد الاعتماد على الإنترنت، وهو ما دفع القراصنة إلى الاستفادة من هذا الوضع. لذلك فإن تأمين أجهزتك وبيانات أصبح أمرًا ضروريًا أكثر من أي وقت مضى

يتيح لك الاشتراك في حزمة الخصوصية (The Premium Mobile Privacy) الوصول مدى الحياة إلى تطبيق (Hushed)، وخدمة (Hola VPN) لحماية بياناتك.

تُعتبر خدمة (Hola VPN) واحدة من أكثر خدمات VPN شعبية في العالم، حيث يستخدمها أكثر من 200 مليون مستخدم في أكثر من 190 دولة حول العالم.

تتيح لك خدمة (Hola VPN) الاتصال بالإنترنت مع توفير أقصى قدر من الخصوصية والأمان، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير والأمان، مثل: IKEv2 / IPsec، و PPTP / L2TP، و DES3، و AES256.

توفر الخدمة التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي، حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحتوى بشكل أسرع، كما تعمل مع جميع أنظمة التشغيل.

يتيح الاشتراك في هذه الخطة حماية 5 أجهزة، مع تسجيلات دخول متزامنة، والحصول على التحديثات، بالإضافة إلى توفير دعم فني على مدار الساعة.

بينما يتيح لك تطبيق (Hushed) إعداد رقم هاتف ثانٍ آمن منفصل عن رقمك الحقيقي دون عقود أو التزامات مع شركة اتصالات أخرى، حيث يعمل رقمك الجديد تمامًا مثل الرقم الحقيقي داخل تطبيقات الهاتف، مع دعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الصوتي وكذلك المكالمات. مما يتيح لك الفصل بين حياتك الشخصية والعملية من خلال تخصيص أرقام متعددة.

مع تطبيق (Hushed) لن تحتاج إلى بطاقة SIM أو الاشتراك في إحدى خطط بيانات الهاتف طالما لديك وصول إلى اتصال (واي فاي) WiFi، كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب في التطبيق، والحصول على رقم هاتف ثانِِ آمن سواء من أجل حماية الخصوصية أو لإدارة عملك، أو لمجرد تنظيم حياتك اليومية المزدحمة.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 867 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.