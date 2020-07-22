صفقة اليوم.. احترف إدارة قواعد البيانات مع خصم 97%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع قواعد بيانات MySQL، و NoSQL، وكيفية استخدام خدمات مثل: Informatica لإدارة تحليل البيانات الضخمة في السحابة، وبرامج مثل: Tableau لتحليل البيانات بسرعة، وإنشاء تصورات بيانات فعالة، وكيفية استخدام منصة (SSIS) لبناء حلول تكامل البيانات العالية الأداء.