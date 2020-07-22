صفقة اليوم.. احترف إدارة قواعد البيانات مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف إدارة قواعد البيانات Database Administration Super Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 468.
- المدة: 86 ساعة.
- تطورت مجالات علوم البيانات والتعلم الآلي بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تبحث المؤسسات والشركات بكافة أنواعها عن محترفين يمكنهم بناء قواعد البيانات، وتحليل البيانات مما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة بكفاءة أعلى. ولذلك أصبح الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر قيمة من أي وقت مضى.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع قواعد بيانات MySQL، و NoSQL، وكيفية استخدام خدمات مثل: Informatica لإدارة تحليل البيانات الضخمة في السحابة، وبرامج مثل: Tableau لتحليل البيانات بسرعة، وإنشاء تصورات بيانات فعالة، وكيفية استخدام منصة (SSIS) لبناء حلول تكامل البيانات العالية الأداء.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول نظام قواعد البيانات (NoSQL)، واستكشاف تقنيات تجميع البيانات في NoSQL، وكيفية استخدم تقنيات MongoDB، وNode.js لتطوير تطبيقات ويب ديناميكية.
- كما تضم أكثر من دورة حول كيفية استخدام (MySQL) وهو نظام إدارة قاعدة بيانات SQL مفتوح المصدر يتمتع بشعبية كبيرة جدًا، حيث يسمح للمستخدمين بإدارة البيانات بشكل فعال وتصميم قواعد بيانات قوية وفعالة. سوف تتعلم كل ما تحتاجه لبدء استخدام MySQL في تطوير مواقع الويب والتطبيقات السحابية والتطبيقات المدمجة.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2700 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 59 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- NoSQL – MongoDB Developer
- Introduction to MySQL
- MongoDB – The NoSQL Database for Cloud and Desktop Computing
- Informatica: A Complete Practical Guide on Informatica and DAC
- Visual Analytics Using Tableau Comprehensive CourseSSIS – SQL Server Integration Services
- Microsoft SQL Server – Novice to Ninja
- Regression Modeling with Minitab
- Minitab and Its Application to Predictive Modeling