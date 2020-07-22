سناب شات يواصل جذب المستخدمين

يواصل تطبيق سناب شات (Snapchat) جذب المستخدمين النشطين يوميًا، لكن طفرة النمو في بداية عمليات الإغلاق بسبب الفيروس التاجي قد تلاشت في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وتوقعت شركة سناب (Snap)، المطورة للتطبيق، عددًا أقل من المستخدمين في الربع الحالي مقارنةً بتوقعات المحللين.

وقالت الشركة: إن عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs)، وهو مقياس يراقبه المستثمرون والمعلنون على نطاق واسع، ارتفع بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 238 مليون مستخدم نشط في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو.

وركزت سناب على مساعدة المعلنين فيما يتعلق بزيادة المبيعات مباشرة من إعلاناتها، مما عزز نمو الإيرادات حتى مع قيام العديد من العلامات التجارية بخفض ميزانيات التسويق بسبب الوباء.

ووضعت سناب نفسها كمنصة إعلانية آمنة تركز على التفاعلات الودية، حيث قامت أكثر من 1000 شركة بإيقاف الإعلانات بشكل مؤقت عبر فيسبوك بسبب مخاوف بشأن خطاب الكراهية.

وقال (إيفان شبيجل) Evan Spiegel، الرئيس التنفيذي لشركة سناب: “إن التركيز المتزايد على سلامة العلامة التجارية وخصوصيتها في الصناعة بأكملها يضعنا في وضع فريد من نوعه حيث استثمرنا في هذه المجالات منذ بداية عملنا”.

وتتوقع الشركة في الربع الحالي أن يصبح عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) بين 242 مليونًا و 244 مليونًا، أي أقل من هدف المحللين البالغ 244.82 مليونًا.

وقفزت الإيرادات من مبيعات الإعلانات بنحو 17 في المئة لتصل إلى 454.2 مليون دولار خلال الربع، وهو رقم أعلى من التقديرات التي بلغت 440.8 مليون دولار.

وبلغ متوسط الأرباح لكل مستخدم 1.91 دولارًا، وهو تغير بسيط جدًا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت سناب: إن متوسط الأرباح لكل مستخدم خارج أمريكا الشمالية وأوروبا قد انخفض بنسبة 25 في المئة إلى 89 سنتًا حيث تسببت العوامل المرتبطة بالفيروس التاجي في مزيد من الضرر.

واتسع صافي خسارة الشركة إلى نحو 326 مليون دولار، من 255.2 مليون دولار قبل عام، وقال المدير المالي (ديريك أندرسن) Derek Andersen: إن نمو الإيرادات في الربع الثالث كان بنسبة 32 في المئة حتى 19 يوليو.

وبما أن الوباء قد يضعف الاقتصاد أكثر، فإن نموذج تطبيق سناب شات الداخلي يعتمد على نمو الإيرادات بنسبة 20 في المئة في الربع الثالث، حسبما قال أندرسن.