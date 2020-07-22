سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy Z Flip 5G

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء رسميًا عن (جالاكسي زد فليب 5جي) Galaxy Z Flip 5G، وهي النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

وكانت عملاقة التقنية الكورية قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip؛ ثاني هواتفها القابلة للطي بعد (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، في شهر شباط/ فبراير الماضي، واليوم يأتي (جالاكسي زد فليب 5جي) Galaxy Z Flip 5G بالتصميم والمواصفات ذاتها تقريبًا، بالإضافة إلى دعم شبكات 5G.

وقالت سامسونج في بيان: إن (جالاكسي زد فليب 5جي) يعد الأول بين أجهزتها في أنه يحتوي معالج (سنابدراجون 865 بلس) Snapdragon 864 Plus من كوالكوم، وهذا هو أحد أهم الفروق بينه وبين (جالاكسي زد فليب) الداعم لشبكات الجيل الرابع LTE.

وقالت سامسونج – أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية في العالم – عند الإطلاق عن (جالاكسي زد فليب) في وقت سابق من العام الحالي: “كأول هاتف ذكي زجاجي قابل للطي في العالم، يفتح عامل الشكل الثوري لجهاز (جالاكسي زد فليب) عالمًا جديدًا بالكامل من تجارب الهواتف المحمولة، ويمنحك المزيد من الخيارات للتعبير عن نفسك”.

يُذكر أن الهاتف يأخذ عندما يكون مطويًا شكلًا مربعًا، بطول 87.4 ميليمترًا، وعرض 73.6 ميليمترًا، وسماكة 17.3 ميليمترًا عند المفصل، وبسماكة أقل قدرها 15.4 عند حافة الشاشة. وهناك شاشة خارجية صغيرة من نوع Super AMOLED وبقياس 1.1 بوصة، ودقة 300×112 بكسل، وهي مخصصة لعرض الإشعارات.

ويقدم الهاتف أيضًا كاميرتين خارجيتين على ظهره بدقة 12 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، والأخرى بالدقة ذاتها، ولكن مع فتحة عدسة f/1.8.

أما حين يكون الهاتف مفتوحًا فيصبح طوله 167.3 ميليمترًا، وتقل سماكته إلى 7.2 ميليمترات عند المفصل، و6.9 ميليمترات عند حافة الشاشة التي تأتي بقياس 6.7 بوصات، وبدقة 2636×1080 بكسل، وهي محمية بطبقة من زجاج فائق الرقة تطلق عليه الشركة اسم Samsung Ultra-Thin Glass. وعلى غرار هواتف (جالاكسي إس20) تأتي الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة، وهي بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. وتمتاز الشاشة أيضًا بأنها تدعم تقنية Eye Care Display التي تقلل من إجهاد العين دون التضحية بالألوان.

ويحتوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) فهي بحجم 8 جيجابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، وتبلغ سعة البطارية 3,300 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا. وبخلاف هواتف (جالاكسي إس20)، فإن حساس البصمة يأتي على جانب الهاتف، وليس تحت الشاشة.

يُذكر أن (جالاكسي زد فليب 5جي) الجديد يمتاز بأنه يتوفر بلونين جديدين، هما: البرونزي والرمادي. وسيُباع في أسواق مختارة اعتبارًا من 7 آب/ أغسطس المقبل بسعر 1,499.99 دولارًا أمريكيًا، أي أعلى بنحو 70 دولارًا مقارنة بنسخة الجيل الرابع.