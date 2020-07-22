جوجل تعتزم استخدام الشعارات الموثوقة للحد من الاحتيال في جيميل

قالت شركة جوجل أمس الثلاثاء: إنها ستجرب ميزة أمان جديدة في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها (جيميل) Gmail تُظهر شعار العلامة التجارية كصورة رمزية، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على الوثوق بمصدر البريد الإلكتروني.

وتستخدم الميزة معيار مؤشرات تحديد الهوية للرسائل (BIMI)، الذي انضمت جوجل إلى مجموعة العمل الخاصة به العام الماضي، وسيجري اختبار الميزة مع عدد محدود من المُرسِلين في الأسابيع القادمة.

ووفقًا لجوجل، فإن المصادقة باستخدام معيار BIMI يمكن أن تجعل المستلمين أكثر ثقة بمصدر البريد الإلكتروني، خاصةً أن الكثير من المخادعين ينتحلون شخصية العديد من العلامات التجارية لجعل المستخدمين ينقرون على روابط ضارة، أو يتخلون عن معلوماتهم الشخصية في هجمات التصيد الاحتيالي.

وستستخدم الشركة معيار BIMI جنبًا إلى جنب مع تقنية أخرى، هي: DMARC، التي تحاول منع المحتالين من تزوير المصدر في قسم (من) From للبريد الإلكتروني للتظاهر بأنه قادم من مصدر شرعي.

وبالإضافة إلى تجربة ميزة معيار BIMI، أعلنت جوجل أيضًا عن مجموعة من الإجراءات الأمنية الأخرى لمؤتمرات الفيديو والدردشة وبرامج المؤسسات، ومن ذلك: منح مضيفي الاجتماعات سيطرة متزايدة على من يمكنه “القرع” والانضمام إلى اجتماعاتهم إلى جانب ميزات أخرى، مثل: خيار منع محاولات المستخدمين الذين لم يسجلوا الدخول إلى حساب جوجل من الانضمام إلى الاجتماع.

وعلى سبيل المثال: قالت الشركة: إنه إن رفض طلب الانضمام من مستخدم لدخول اجتماع عدة مرات، فسيُحظر المستخدم تلقائيًا من إرسال المزيد من الطلبات.

وتأتي ميزات الأمان في حين يتزايد استخدام خدمات مؤتمرات الفيديو على نحو كبير بسبب عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 منذ مطلع العام الحالي.

يُشار إلى أن شركة جوجل قد أعلنت في شهر حزيران/ يونيو الماضي عن البدء باختبار عدد من الميزات لخدمة Meet، وذلك لعملائها في قطاعي التعليم والأعمال، وذلك بالإضافة إلى ميزة المكالمات الجماعية في أجهزة (نست هب ماكس) Nest Hub Max.