يبدو أن التحيز العنصري يشغل تفكير شركة فيسبوك، حيث شكلت فرق داخلية جديدة مخصصة لدراسة شبكتها الاجتماعية الرئيسية وإنستاجرام بشأن مسألة التحيز العنصري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن عملاقة التواصل الاجتماعي تريد معرفة كون خوارزمياتها المدربة باستخدام الذكاء الاصطناعي تؤثر سلبًا على السود واللاتينيون والمجموعات الأخرى الممثلة تمثيلًا ناقصًا.

وقال متحدث باسم فيسبوك: إن الفرق مكلفة بضمان العدالة والإنصاف في تطوير المنتجات في كل ما تقوم الشركة به.

وأضاف “نواصل العمل عن كثب مع فريق فيسبوك للذكاء الاصطناعي من أجل التأكد من أننا ننظر إلى التحيزات المحتملة عبر منصاتنا المعنية”.

ويمثل فريق العدالة الجديد كما يطلق عليه داخل إنستاجرام – يتم تشكيل فريق مماثل لدراسة التطبيق الرئيسي وموقع فيسبوك – انحرافًا عن مبادئ الشركة، التي قاومت تاريخيًا الجهود الداخلية لدراسة آثار التحيز العنصري.

وقال فيشال شاه (Vishal Shah)، نائب رئيس منتج إنستاجرام: إن حركة العدالة العرقية هي لحظة ذات أهمية حقيقية لشركتنا.

وأضاف “يتعارض أي تحيز في أنظمتنا مع توفير منصة للجميع للتعبير عن أنفسهم، وبينما نعمل دائمًا على إيجاد تجربة أكثر إنصافًا، فإننا نبذل جهودًا إضافية لمواصلة هذا التقدم”.

وتأتي قرارات الشركة في ظل مواصلة الاحتجاجات ضد العنصرية في المدن الأمريكية بعد وفاة جورج فلويد في أواخر شهر مايو.

كما تخضع فيسبوك لمقاطعة إعلانية مدتها شهر في إطار حركة “StopHateForProfit”، التي نظمتها مجموعات حقوق مدنية.

وقد شملت المقاطعة المنفقين الكبار، مثل كوكا كولا وديزني وماكدونالدز وستاربكس ووولمار، من بين عشرات آخرين، واتهم الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج) بتقديم أعذار سطحيه عند الاجتماع مع منظمي المقاطعة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعهد في الشهر الماضي الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام بتعديل الكيفية التي تحاول بها الشركة حل المشاكل التي تواجه السود وغيرهم من المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا على المنصة.

وكتب آدم موسيري (Adam Mosseri): “قمنا بالكثير من العمل لفهم تأثير منصتنا على المجموعات المختلفة بشكل أفضل، وساعدنا هذا في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم، وأعتقد أن هناك المزيد للقيام به عبر بعض المجالات الرئيسية، التي تتناسب مع التزامات الشركة الأوسع نطاقًا”.

ووصف موسري بالتحديد المضايقة والتحقق من الحساب والتحيز الخوارزمي كمجالات يعتقد أن إنستاجرام بحاجة إلى تحسينها من أجل تقديم خدمة أفضل للمستخدمين السود.

وتمتلك فيسبوك تاريخًا طويلًا فيما يتعلق بالتحيز العنصري، إذ كانت تسمح للمعلنين باستبعاد بعض الأقليات عند الإعلان داخل الأسواق المنظمة اتحاديًا مثل الإسكان والوظائف.

وغالبًا ما تتجاهل فيسبوك المخاوف بشأن استخدام التقنيات، مثل تصنيف المستخدمين من خلال ما يسمى الانتماءات العرقية، بما يتفق مع أغلبية الأقليات السوداء أو اللاتينية أو الأقليات الأخرى إحصائيًا على المنصة.