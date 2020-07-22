أمازون السعودية.. أفضل عروض أسبوع السعادة مع خصومات مغرية

أطلق موقع أمازون السعودية اليوم الأربعاء عروض أسبوع السعادة التي تستمر من يوم 22 إلى 28 يوليو الحالي مع خصومات من 10% إلى 70%.
تشمل عروض أسبوع السعادة الكثير من الأقسام، منها: الإلكترونيات، وأدوات المكتب، والساعات، والموضة، وأدوات المطبخ، وأجهزة اللياقة البدنية، وكذلك قسم (البقالة) Supermarket.
فيما يلي سنستعرض أفضل عروض اليوم الأول من أسبوع السعادة في موقع أمازون السعودية:
أولًا؛ الهواتف الذكية:
1- هاتف iPhone XS:
- المعالج: A12 Bionic من آبل.
- الشاشة: من نوع OLED، بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2436 × 1125بكسلًا.
- سعة التخزين الداخلية: 512 جيجابايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.
- الكاميرا: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيسكل واسعة الزاوية، والثانية: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل.
- اللون: الفضي.
السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5899 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليه مع خصم 32% أي بسعر 3999 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
2 – هاتف سامسونج Galaxy S10:
- المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9820) ثماني النوى.
- الشاشة: من نوع Dynamic OLED بمقاس 6.1 بوصة، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا.
- سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.
- الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.
- اللون: الأسود.
السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الأن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 2459 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
3- هاتف سامسونج Galaxy Note 9:
- المعالج: Exynos 9810 من سامسونج.
- الشاشة: من نوع Super AMOLED، بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 1440×2960 بكسلًا.
- سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.
- الكاميرا: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابسكل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل.
- اللون: الأرجواني.
السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3599 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الأن الحصول عليه مع خصم 36%، أي بسعر 2299 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
ثانيًا؛ الساعات الذكية:
1- ساعة Apple Watch Series 5:
- الشاشة: من نوع Retina تعمل باللمس.
- الهيكل: الألمنيوم.
- السوار: سوار رياضي مصنوع من السيليكون.
- تدعم ميزة (الشاشة التي تعمل دائمًا) Always-on display.
- تدعم (نظام تحديد المواقع) GPS.
- تضم بوصلة مدمجة تسمح لك بمعرفة اتجاهاتك من وجه الساعة مباشرة.
- تدعم ميزة كشف السقوط.
- تدعم مقاومة المياه.
- اللون: الأسود.
السعر: تتوفر الساعة بسعر 1969 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الأن الحصول عليها مع خصم 11%، أي بسعر 1749 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
2- ساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2:
- الشاشة: من نوع Super AMOLED؛ بمقاس 1.4 بوصة.
- البطارية: سعتها 340 ميلّي أمبير/الساعة.
- تدعم مستشعر معدل ضربات القلب.
- تدعم (نظام تحديد المواقع) GPS.
- تدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي لشحنها من خلال الهاتف.
- مقاومة المياه: لعمق يصل إلى 50 مترًا.
- اللون: الذهبي الوردي.
السعر: تتوفر الساعة بسعر 1499 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الأن الحصول عليها مع خصم 20%، أي بسعر 1199 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
ثالثًا: السماعات اللاسلكية:
1- سماعة آبل Airpods Pro:
- تتميز سماعة آبل (Airpods Pro) بالتصميم الأنيق.
- تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة للحصول على صوت غامر.
- تدعم ميزة (وضع الشفافية) Transparency mode للسمع والتواصل مع العالم من حولك.
- ثلاثة أحجام من أطراف السيليكون بثلاثة مقاسات تتناسب مع منحنيات كل أذن وتقدم الراحة والإحكام في التثبيت.
- مقاومة للعرق والماء وفقًا لمعيار (IPX4).
- الاتصال: بلوتوث 5.0.
- اللون: الأبيض.
السعر: تتوفر السماعة بسعر 1199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الأن الحصول عليها مع خصم 21%، أي بسعر 947 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
2- سماعات هواوي Huawei AM61:
- تتميز سماعة (Huawei AM61) اللاسلكية بأنها خفيفة الوزن، وتأتي بتصميم مميز كطوق رقبة مريح مع وسادات مغناطيسية لسهولة الحمل.
- تتميز بعمر البطارية الطويل حتى تستمر في العمل ما يصل إلى 11 ساعة بشحنة واحدة، كما تدعم الشحن السريع.
- تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتغيير المسارات.
- اللون: الأسود.
السعر: تتوفر السماعة بسعر 199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 35%، أي بسعر 129 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.