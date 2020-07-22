أسوس تعلن رسميًا عن هاتف الألعاب ROG Phone 3

أعلنت شركة (أسوس) Asus اليوم الأربعاء رسميًا عن (أسوس آر.أو.جي فون 3) Asus ROG Phone 3، وهو الجيل الثالث من هاتفها الذكي الموجه لعشاق الألعاب بمواصفات تجعله وكأنه أحد حواسيب الألعاب القوية.

ويمتاز الهاتف الجديد بأنه يسمح للمستخدمين بالتحكم بالمكونات الداخلية للحصول على أفضل أداء للألعاب، مثل سرعة المعالج، وتعديل معدل تحديث الشاشة والصوت، كما يمكن تخصيص الشبكة، وقدرات الشحن.

ويعد ROG Phone 3 من بين هواتف أندرويد الأوائل التي تحتوي معالج كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 865 بلس)، وهناك نسخة أخرى من الهاتف باسم ROG Phone 3 Strix Edition تحتوي معالج (سنابدراجون 865). أما معالج (سنابدراجون 865 بلس) فهو أول معالج يعمل بتردد 3.09 جيجاهرتز، كما يدعم المعالج شبكات Wi-Fi 6E التي تعمل بحزمة 6 جيجاهرتز التي توفر إمكانية الاتصال السريع المطلوب للألعاب السريعة.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، كما يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة تتراوح بين 128 جيجابايت و512 جيجابايت. وللمقارنة، يأتي إصدار Strix Edition من الهاتف بذاكرة (رام) حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. مع الإشارة إلى أن ذاكرة (رام) هي من الإصدار الأحدث LPDDR5، وذاكرة التخزين الداخلية هي أيضًا من الإصدار الأحدث UFS 3.1.

ويأتي الهاتف الجديد مع وحدة التبريد AeroActive Cooler التي تُبرِّد الهاتف، خاصةً أثناء اللعب. وهو يقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصات مع معدل تحديث عالٍ بواقع 144 هرتز، مع إمكانية التعديل لمعدلي 120 هرتز، أو 90 هرتز، أو اختيار معدل تلقائي.

ويمتاز ROG Phone 3 بوجود أزرار تعمل بالأمواج فوق الصوتية، وهي قابلة للتخصيص للتحكم بالألعاب. ويحتوي بطارية بسعة 6,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط. وتقول أسوس: إن الهاتف يُشحن بنسبة 70% في غضون 46 دقيقة فقط. ويأتي الهاتف مع برنامج يسمح بالتحكم بالشحن للحفاظ على البطارية، مثل جعل الحد الأقصى للشحن 80%، أو 90%، كما يمكن تقييد سرعة الشحن بنحو 10 واط.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يقدم الهاتف 3 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية مع مستشعر Sony IMX686، وبدقة 13 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 125 درجة، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. وتدعم الكاميرا الخلفية الرئيسية تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية. هذا، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل. وبرمجيًا، يعمل ROG Phone 3 بالإصدار 10 من نظام التشغيل أندرويد مع واجهة المستخدم ROG UI.

وسيُطلق هاتف ROG Phone 3 بسعر 1,000 يورو لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت، وبسعر 1,100 يورو لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت. أما إصدار Strix Edition فسيتوفر بسعر 800 يورو لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.