Nikon Z5 .. كاميرا جديدة من نيكون للمبتدئين

أعلنت شركة نيكون عن الكاميرا الجديدة المخصصة للمبتدئين (Nikon Z5)، وذلك بعد أن أصدرت الشركة اليابانية في العام الماضي كاميراتها الخالية من المرايا الكاملة الإطار (Nikon Z7) و (Nikon Z6)، بحيث توسع (Nikon Z5) النطاق إلى سعر أقل.

وعلى عكس كاميرا (Nikon Z50)، التي استخدمت عدسة (Z-mount) نفسها لكنها تضمنت مستشعر APS-C أصغر، فإن الكاميرا الجديدة تستخدم مستشعر كامل الإطار بدقة 24 ميجابكسل، كما أنها متوافقة مع عدسات السلسلة Z من نيكون.

وهناك العديد من الاختلافات بين (Nikon Z5) و (Nikon Z7) و (Nikon Z6)، إذ لا توجد شاشة حالة، ويستخدم التصميم المزيد من البلاستيك، والمستشعر ليس مضاءً من الخلف، كما أنه ليس مثاليًا لفيديوهات 4K بسبب الاقتصاص بنسبة 1.7x.

لكن توجد عناصر، مثل معين المنظر الإلكتروني مع 3.69 مليون نقطة وشاشة تعمل باللمس قابلة للإمالة بقياس 3.2 إنشات ومعالج (Expeed 6) ونظام تثبيت الصورة داخل الجسم ونظام الضبط البؤري التلقائي الهجين.

وتستهدف الكاميرا الجديدة المبتدئين أو أصحاب كاميرات (Nikon DX DSLR)، وتأتي مع عدسة جديدة من Nikkor Z بقياس Z 24-50 مم بفتحة عدسة f/4-6.3.

وعلى عكس (Nikon Z7) و (Nikon Z6)، فإن (Nikon Z5) تحتوي على فتحتين لبطاقة (UHS-II SD)، بدلاً من فتحة XQD واحدة.

وتعتبر فتحة البطاقة بمثابة ميزة للعديد من المصورين الذين يحتاجون إلى القدرة على حفظ النسخ الاحتياطية، حيث تحتوي (Nikon Z5) على (SD UHS-II).

ويمكن أيضًا تشغيل الكاميرا الجديدة من خلال كابل (USB)، وهو أمر مفيد إذا كنت ترغب في تصوير لقطات زمنية طويلة.

وأعلنت نيكون أيضًا عن عدسة جديدة تابعة لسلسلة Z، وهي أصغر عدسة (Z-mount) كاملة الإطار حتى الآن.

وتقول نيكون: إن الكاميرا الجديدة ستكون متاحة في شهر أغسطس مقابل 1399.95 دولارًا للجسم فقط، مما يجعلها أرخص بنحو 600 دولار بالمقارنة مع (Nikon Z6).

وهناك مجموعة بسعر 1699.95 دولارًا مع عدسة جديدة بقياس 24-50 مم وفتحة عدسة f/4-6.3، بالإضافة إلى خيار بسعر 2199.95 دولارًا مع عدسة بقياس 24-200 مم وفتحة عدسة f/4-6.3.

وتخطط الشركة اليابانية أيضًا لإطلاق أداة ويندوز 10 المساعدة الشهر المقبل، التي تسمح للعديد من كاميرات (DSLR) وكاميرات السلسلة Z، من ضمنها الكاميرا الجديدة، بالعمل ككاميرا ويب.