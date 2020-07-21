ون بلس تعلن رسميًا عن هاتفها الواعد OnePlus Nord 5G

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد (ون بلس نورد 5جي) OnePlus Nord 5G الذي يعد الأول في سلسلة جديدة من الهواتف التي تمتاز بسعر أقل نسبيًا مقارنةً بهواتف الشركة الأخرى.

ويمتاز الهاتف الجديد بأنه يجلب بعضًا من الميزات المتاحة في هواتف (ون بلس 8) OnePlus 8 الرائدة، مثل الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، والشاشة المصنوعة من نوع Fluid AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز، وتقنية الشحن السريع Warp Charge 30T.

ويحتوي (ون بلس نورد 5جي) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من شركة كوالكوم الأمريكية، لذا فإن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وتَعِد الشركة بأن الهاتف سيحصل على تحديثات أندرويد الرئيسية لمدة عامين، والتحديثات الأمنية لمدة أطول من ذلك، مع الإشارة إلى أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

وتأتي شاشة الهاتف بقياس 6.44 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وهي محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5. كما تأتي الشاشة – التي لا تدعم تقنية HDR – مع حساس البصمة تحتها. وتحتوي شاشة (ون بلس نورد 5جي) ثقبين للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 32 ميجابكسل للرئيسية مع حساس من نوع Sony IMX616، وبدقة 8 ميجابكسل للأخرى، المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 105 درجة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.75 ودعم تقنيتي التثبيت البصري والتثبيت الإلكتروني، كما تدعم التقريب بمعدل 2x. وهناك كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة، وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي الرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوي (ون بلس نورد 5جي) بطارية بسعة 4,115 ميلي أمبير/ الساعة. ومع تقنية Warp Charge 30T يمكن شحن الهاتف من 0% إلى 70% في غضون نصف ساعة فقط عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. هذا؛ ولا يقدم الهاتف منفذًا لسماعات الأذن. ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

وسيُطلق الهاتف باللونين الأزرق، والأسود في عدد من أسواق أوروبا وآسيا اعتبارًا من 4 آب/ أغسطس المقبل. وسيتوفر (ون بلس نورد 5جي) بسعر 400 يورو في أوروبا، وبسعر 380 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، وبسعر يعادل 300 يورو في الهند، وذلك لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 500 يورو لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.