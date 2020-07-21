ون بلس تعلن رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية OnePlus Buds بسعر منافس

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الثلاثاء رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية (ون بلس بدز) OnePlus Buds، وذلك إلى جانب هاتفها الذكي الأول في سلسلة (نورد) Nord: (ون بلس نورد 5جي) OnePlus Nord 5G الذي يتوفر بسعره المنخفض مقارنةً بهواتف الشركة الأخرى.

وتمتاز سماعات (ون بلس بدز) الجديدة من الشركة الصينية بسعرها المنخفض الذي لا يتعدى 79 دولارًا أمريكيًا، الأمر الذي يجعلها إحدى أرخص سماعات الأذن “الحقيقية” التي تقدم تصميمًا شبيهًا بتصميم سماعات (أير بودز) AirPods من شركة آبل.

ولأنها تأتي بسعر منخفض، فإن سماعات (ون بلس بدز) تفتقر إلى بعض الميزات المهمة التي تأتي بها مثيلاتها من سماعات الأذن اللاسلكية، مثل: تقنية إلغاء الضجيج، كما أنها تأتي بدون رؤوس سيليكونية للأذن، ولا تدعم الشحن اللاسلكي.

وتقول ون بلس: إن السماعات قادرة على العمل لمدة 7 ساعات بنفسها، وإلى 30 ساعة مع طاقة البطارية التي يوفرها غطاء السماعات. وبحسب الشركة أيضًا، فإن المستخدم سيحصل على 10 ساعات من عمل البطارية بمجرد شحنها لمدة 10 دقائق فقط، ويمكن شحنها تمامًا في غضون 80 دقيقة.

وتمتاز (ون بلس بدز) بدعم تقنية الصوت الشهيرة (دولبي أتموس) Dolby Atmos التي توفر إمكانية توليد صوت محيطي أثناء الاستماع إلى المحتوى الذي دعم هذه الميزة. كما تمتاز السماعات بدعم مقاومة رذاذ الماء وفق معيار IPX4.

يُشار إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية من ون بلس ستتوفر باللونين الرمادي، والأبيض، وهي متاحة للطلب الأولي منذ اليوم.

كما يُشار إلى أن هاتف (ون بلس نورد 5جي) الجديد يمتاز بأنه يجلب بعضًا من الميزات المتاحة في هواتف (ون بلس 8) OnePlus 8 الرائدة، مثل الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، والشاشة المصنوعة من نوع Fluid AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز، وتقنية الشحن السريع Warp Charge 30T.