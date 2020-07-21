مطور كاميرا جوجل بكسل ينضم إلى أدوبي

أعلنت شركة أدوبي (Adobe) عن انضمام (مارك ليفوي) Marc Levoy، الباحث الذي استخدم برنامجًا لتحويل كاميرا جوجل بكسل (Google Pixel) إلى مصدر قوة، إليها، ويمكن القول إن جهود ليفوي ألهمت آبل وسامسونج وآخرين لتعزيز التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي.

وسيعمل ليفوي على تطوير تطبيق عالمي للكاميرا لشركة البرمجيات العملاقة، حيث ترأس ليفوي الفريق الذي طور تقنية التصوير الحسابي المذهلة المستخدمة في هواتف بكسل (Pixel) الذكية من جوجل، مع ميزات، مثل (Night Sight) و (Portrait Mode) و (+HDR).

وساعد عمله هواتف بكسل في التقاط صور رائعة دون الحاجة إلى الكثير من العتاد مثل الهواتف المنافسة، ومن المعروف أن هواتف بكسل من جوجل احتاجت إلى كاميرا واحدة فقط للبقاء قادرة على المنافسة مع هواتف آيفون من آبل.

ودفعت الرغبة في الحصول على صور مكبرة أكثر حدة جوجل إلى إضافة عدسة ثانية مقربة مع (Pixel 4) الصادر في العام الماضي، بينما كان (iPhone 7 Plus) أول هاتف آيفون مزود بعدسة ثانية قد صدر في عام 2016.

ويخطط ليفوي ضمن أدوبي إلى تطوير تطبيق كاميرا ليس فقط لمستخدمي هواتف بكسل، بل لأي شخص لديه هاتف ذكي.

وقالت أدوبي في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن ليفوي سيعمل على مبادرات التصوير الفوتوغرافي، وستتركز جهوده على مفهوم تطبيق الكاميرا العالمي.

وتشير عبارة تطبيق الكاميرا العالمي إلى منصة للتطبيق يمكن للشركات، مثل فيسبوك وسناب شات، استخدامها لإنتاج تطبيقات الكاميرا الخاصة بهم أو تطبيق يمكنه العمل عبر كاميرا هاتف أو كاميرا أكبر مثل كاميرا (DSLR).

وتقدم أدوبي تطبيق كاميرا من خلال (Photoshop Camera)، وهناك تطبيق كاميرا مدمج في تطبيق (Adobe Lightroom)، لكن شركة البرمجيات ربما تمتلك رؤية أكبر لتطبيقات الكاميرا.

وقالت أدوبي: إن ليفوي سيعمل أيضًا مع فرق (Photoshop Camera) و (Adobe Research) و (Sensei AI)، مما يرشح أن يكون تطبيق (Photoshop Camera) هو المحور الأساسي لهذه الجهود.

وغادر ليفوي جوجل في شهر مارس بعد ما يقرب من ست سنوات قضاها في الشركة، وقبل انضمامه إلى جوجل بدوام كامل، عمل ليفوي على الكاميرا في إصدار (Google Glass Explorer Edition).

وأطلق مشروعًا بحثيًا ممولًا من جوجل في ستانفورد في عام 2002، الذي أصبح في نهاية المطاف التجول الافتراضي (Street View) في خرائط جوجل.

ويُعد ليفوي باحثًا في مجال رسومات الحاسب في جامعة ستانفورد، وساعد في جعل العالم مهتمًا بمجال التصوير الفوتوغرافي.