مستخدمو أندرويد ينجذبون إلى iPhone SE

ينجذب مستخدمو أندرويد إلى هاتف (iPhone SE)، الذي يمثل نقطة مضيئة للسوق في ظل انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2020

وتسلط البيانات الجديدة من شركة أبحاث السوق (Counterpoint Research) الضوء على الآثار التي أحدثتها جائحة (COVID-19) بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية.

وكانت شركة سامسونج الأقل تأثرًا بانخفاض المبيعات بنسبة 10 في المئة في الربع الثاني، تلتها شركة ألكاتيل (Alcatel)، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 11 في المئة.

ووفقًا للبيانات، فقد انخفضت مبيعات شركة آبل بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجعت مبيعات شركة إل جي بنسبة 35 في المئة، تليها ون بلس (OnePlus) بنسبة 60 في المئة، وموتورولا بنسبة 62 في المئة، و (ZTE) بنسبة 68 في المئة.

وقال جيف فيلدهاك (Jeff Fieldhack)، مدير أبحاث أمريكا الشمالية في (Counterpoint Research): ساعد جهاز (iPhone SE) الجديد بشكل كبير أداء شركة آبل خلال الربع الثاني من عام 2020.

ويقال إن الجهاز المنخفض التكلفة قد حقق مبيعات أكثر من المتوقع، لكن من غير المحتمل أن يؤثر على مبيعات (iPhone 12) المفترض صدوره هذا الخريف.

ونمت مبيعات شركة آبل خلال الربع وساعدها بشكل خاص مبيعات (iPhone SE)، حيث كان الجهاز ناجحًا وباع أعلى من التوقعات في كل من قنوات الدفع الآجل والدفع السابق.

ومنذ إطلاق (iPhone SE)، تم إعادة فتح متاجر شركات الاتصالات والتجزئة الوطنية، وشهدت بعض القنوات ترويجات كبيرة لجذب المتسوقين مرة أخرى إلى المتاجر، خاصةً بالنسبة إلى (Walmart) و (Metro by T-Mobile) و (Boost).

وتظهر عمليات التحقق التي أجرتها شركة (Counterpoint Research) أنه من غير المرجح أن تؤدي مبيعات (iPhone SE) إلى تقليل مبيعات هواتف آيفون الداعمة لشبكات الجيل الخامس (iPhone 5G).

ويُعد مشترو (iPhone SE) أكثر واقعية حول السعر، وأقل اهتمامًا بالنسبة لشبكات الجيل الخامس (5G)، ولا تعتبر الشاشة الأصغر عائقًا.

وانجذب مستخدمو أندرويد إلى هاتف (iPhone SE)، وأوضح فيلدهاك أن أكثر من 26 في المئة من المشترين لهذا الهاتف قادمين من أندرويد.

بينما كان أكثر من 30 في المئة من مشتري (iPhone SE) مالكين لهاتف عمرها أربع سنوات أو أكثر، مثل (iPhone 6S) أو أقدم.

وتقدر شركة (Counterpoint Research) أن مبيعات الهواتف الذكية لشهر مايو حتى نهاية شهر يونيو ارتفعت على أساس أسبوعي، في حين كانت مبيعات شهر يونيو 2020 أقوى من مبيعات شهر يونيو 2019.

ويشير هذا إلى أن سوق الهواتف الذكية قد بدأ بالتعافي في الولايات المتحدة قبل إصدار (iPhone 12) هذا الخريف.