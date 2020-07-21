ماين كرافت تتوقف عن استخدام سحابة أمازون

تخطط شركة مايكروسوفت للتوقف عن استخدام سحابة أمازون لتشغيل لعبة الفيديو الشهيرة ماين كرافت (Minecraft).

ويمثل هذا التحول طريقة واضحة لشركة مايكروسوفت من أجل خفض المدفوعات لأحد المنافسين الرئيسيين والترويج لمنتجها الخاص.

وتحكم سحابة أمازون (AWS) سوق البنية التحتية السحابية العامة لتشغيل البرامج من بعيد عبر مراكز البيانات الضخمة، وتحاول مايكروسوفت الاستحواذ على حصة أكبر من خلال سحابة أزور (Azure).

وتنمو سحابة أزور (Azure) بشكل سريع بالمقارنة مع الأنشطة التجارية الأخرى من مايكروسوفت، مما يساعد عملاقة البرمجيات على الاعتماد بشكل أقل على المنتجات القديمة، مثل (Windows) و (Office).

ويساعد نقل المزيد من برمجياتها الخاصة إلى سحابة أزور (Azure) عملاقة البرمجيات في التوضيح للعملاء أنها لا تبحث في أي مكان آخر عن موارد الحوسبة والتخزين والشبكات لتقديم خدماتها عبر الإنترنت.

ويُعد هذا الأمر مهمًا بالنظر إلى أن أمازون تخبر العملاء أن نشاطها التجاري المترامي الأطراف في التجارة الإلكترونية يستهلك الموارد من (AWS).

وتعتمد معظم الخصائص الاستهلاكية والتجارية لشركة مايكروسوفت، من ضمنها تطبيق الاتصال (Teams)، على سحابة أزور (Azure).

وقالت مايكروسوفت في العام الماضي، أي بعد عامين ونصف من إغلاق صفقة الاستحواذ على شبكة لينكدإن (LinkedIn) المهنية: إنها ستنقل (LinkedIn) من مراكز البيانات المخصصة لها إلى سحابة أزور (Azure).

ويعود استخدام سحابة أمازون بالنسبة للعبة ماين كرافت إلى إصدار يسمى (Realms) صدر في عام 2014.

وبعد أشهر من نشر (AWS) تدوينة حول كيفية اختيار استوديوهات موجانغ (Mojang)، المطورة للعبة ماين كرافت، سحابة أمازون بالنسبة لإصدار (Realms)، أعلنت مايكروسوفت أنها ستستحوذ على استوديوهات موجانغ مقابل 2.5 مليار دولار.

ونمت ماين كرافت منذ ذلك الحين لتصبح اللعبة الأكثر مبيعًا في العالم، حيث تم بيع أكثر من 200 مليون نسخة اعتبارًا من شهر مايو، و 126 مليون شخص يلعبونها كل شهر.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: “استخدمت استوديوهات موجانغ (AWS) في الماضي، لكننا كنا ننقل جميع الخدمات إلى سحابة أزور (Azure) خلال السنوات القليلة الماضية، وسننتقل بالكامل إلى سحابة أزور (Azure) بحلول نهاية العام”.