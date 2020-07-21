مؤسسو ساوند كلاود يطلقون خدمة دراجات إلكترونية

أطلق مؤسسو ساوند كلاود (Soundcloud)، تطبيق الموسيقى الألماني الشهير، شركة ناشئة لتقديم خدمة الدراجات الإلكترونية باشتراك أو الدراجات الإلكترونية كخدمة.

ويراهن المؤسسون السابقون لساوند كلاود على تجربتهم في بناء مجتمع من المتحمسين يضمن أن المشروع أكثر استدامة من النقل التشاركي عبر الدراجة.

وتسبق فكرة المشروع، المسمى (Dance)، ظهور الفيروس التاجي، لكن انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم عجل في التحول نحو التجول في المدن على عجلتين بدلاً من السيارة أو وسائل النقل العام.

ويراهن مؤسسو ساوند كلاود اليوم (Dance)، وهي خدمة جديدة للدراجات الإلكترونية باشتراك، المدعومة من مجموعة من المستثمرين الأوروبيين.

وقال إريك والفورسز (Eric Wahlforss)، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (DANCE)، الذي تنحى عن تشغيل ساوند كلاود (Soundcloud) العام الماضي: نحن متحمسون لتغيير المدن وتقليل التأثيرات المناخية والصحية في ظل وجود المزيد من الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل بالدراجة.

وإلى جانب إريك والفورسز، فقد شارك في تأسيس (Dance) ألكسندر ليونج (Alexander Ljung) و كريستيان سبرينجوب (Christian Springub).

وتزدهر مبيعات الدراجات الإلكترونية، خاصةً في أوروبا، في حين أن أكثر من 30 في المئة من الدراجات التي تم بيعها في ألمانيا العام الماضي كانت كهربائية.

وقامت المدن في جميع أنحاء أوروبا ببناء 930 كم من ممرات الدراجات منذ شهر مارس، وذلك وفقًا لاتحاد راكبي الدراجات الأوروبيين.

وعلى النقيض من نموذج النقل التشاركي عبر الدراجة، الذي واجه مشاكل تتعلق بالتخريب والسرقة والدراجات المهجورة المنتشرة حول العديد من المدن، فإن نموذج الاشتراك يعني أن الدراجين يحصلون على دراجة إلكترونية خاصة بهم.

وقال (إريك والفورسز): عندما لا تريد دراجتك مرة أخرى بعد عدة أسابيع أو أشهر، يمكنك إيقاف خدمة الاشتراك وسيأتي شخص ليأخذ الدراجة.

وتبدأ الخدمة بالعمل هذا الأسبوع في برلين عن طريق نظام الدعوة، باشتراكات بسعر 59 يورو (67 دولارًا) شهريًا، وذلك مقارنةً بمتوسط سعر بيع الدراجة الإلكترونية بنحو 2300 يورو.

ويقوم المستخدمون بتنزيل التطبيق والتسجيل في الخدمة، ويتم تسليم الدراجة الإلكترونية للمشترك في غضون 24 ساعة، وفي حال كانت الدراجة بحاجة إلى صيانة أو سرقت، فإن المستخدم ينبه الخدمة عبر التطبيق ويتم استبدال الدراجة على الفور.

وتخطط خدمة (Dance) لتصبح دولية بعد أن تقوم بتحسين تصميم الدراجة وتطبيق الهاتف الذكي ونموذج التشغيل، وقالت: إن صندوق (BlueYard) لرأس المال الاستثماري في برلين دعم جولته الأولية البالغة 4.4 مليون يورو، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأفراد.