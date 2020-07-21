لماذا سيعمل هاتف OnePlus Nord الجديد بتطبيقات جوجل الأصلية؟

كشفت شركة (ون بلس) OnePlus في فيديو تشويقي نُشر في حسابها على إنستاجرام بأن هاتفها الجديد (ون بلس نورد) OnePlus Nord – الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، وسيصل الأسواق بداية شهر أغسطس القادم – سيأتي بتطبيقات جوجل الأصلية، وهي: تطبيق الهاتف، وتطبيق الرسائل وتطبيق (Google Duo) لمكالمات الفيديو.



حيث من المتوقع أن تكون هذه التطبيقات من جوجل هي تطبيقات الاتصالات الافتراضية في هاتف (ون بلس نورد) القادم، في خطوة غير متوقعة من الشركة التي عادةً ما تستخدم تطبيقاتها المدمجة في واجهة التشغيل (Oxygen OS) الخاصة بها.

فلماذا سيعمل هاتف OnePlus Nord بتطبيقات جوجل الأصلية؟

في الفيديو التشويقي أظهرت الشركة الكيفية التي سيساعد بها استخدام تطبيقات جوجل على تقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة في هاتف (ون بلس نورد) حيث ذكرت: “اعتقدنا أننا كنا نسير بسلاسة مع نظام التشغيل أندرويد، ولكن بعد ذلك منحتنا تطبيقات الرسائل والهاتف وجوجل دو التجربة الأكثر سلاسة”

للوهلة الأولى، سنرى أن هذا البيان يبدو غريبًا بعض الشيء، ولكن يبدو أن شركة (OnePlus) تعتقد أن تطبيقات الاتصالات من جوجل ستقدم تجربة أفضل في واجهة المستخدم (Oxygen OS) الخاصة بها في هاتف (ون بلس نورد).

وهذا يرجع إلى أن تطبيقات جوجل ستكون مناسبة بشكل أفضل للعمل مع معالج (Snapdragon 765G) متوسط المدى؛ أو ربما قررت الشركة أن تطبيقات جوجل ستعمل بشكل أفضل مع شاشة الهاتف، خاصة وأن هاتف (ون بلس نورد) يأتي بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات بدقة 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا فقط وليس 120 هرتزًا مثل الهواتف الرائدة، ومن ثم وجود تطبيقات جوجل قد تجعل الهاتف يعمل بشكل مثالي للغاية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تحتوي تطبيقات جوجل على ميزات تشعر معها شركة (OnePlus) بأنها غير قادرة على توفيرها في تطبيقاتها الأصلية، على سبيل المثال: سيوفر تطبيق الرسائل من جوجل الوصول إلى التشفير الكامل باستخدام RCS.

بينما سيكون تطبيق (Google Duo) هو تطبيق مكالمات الفيديو الأصلي في هاتف (ون بلس نورد)، وهو شيء غير موجود في هواتف الشركة الحالية، مع الإشارة إلى أنه من السهل تثبيت تطبيق (Google Duo) بسهولة من متجر جوجل بلاي في هواتف (OnePlus)، ولكن عندما يأتي مدمجًا في نظام التشغيل الخاص بالهاتف فإنه يجعل العملية أكثر سلاسة.

الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت اليوم عن هاتف (ون بلس نورد 5جي) الذي يعمل بمعالج (Snapdragon 765G) من كوالكوم – لذا فإن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G – وسيتوفر بخيارين من ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويضم كاميرا خلفية رباعية العدسات، وكاميرا أمامية ثنائية العدسات، وبطارية بسعة 4,115 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السريع، مما يجعله منافسًا قويًا للهواتف المنخفضة التكلفة، مثل: iPhone SE 2020 و Pixel 4a.