كيف أثبتت موتورولا أن هواتف 5G ليست غالية الثمن؟

في كثير من الأحيان نجد أن العامل المشترك بين جميع هواتف 5G هو: توفرها بسعر باهظ للغاية، حيث تبدأ أسعار معظم هذه الهواتف خاصة الهواتف الرائدة، مثل: (جالاكسي إس 20) بسعر 999 دولارًا، بينما يتراوح السعر المبدئي للهواتف الأخرى التي تدعم شبكات الجيل الخامس، مثل: (ون بلس 8) و (LG V60) ما بين 700 دولارِِ إلى 900 دولارِِ.

لذا من المفاجئ أن نرى شركة موتورولا تطلق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر منخفض للغاية وفي متناول الجميع، وهو بعكس ما نراه غالبًا في هذه الهواتف، حيث أثبتت الشركة الأمريكية أن الهواتف الذكية التي تدعم اتصال شبكاتالجيل الخامس يمكن أن تكون منخفضة التكلفة ومتاحة لجميع المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة.

تاريخ طويل في تقديم الهواتف المنخفضة التكلفة:

ليس غريبًا على شركة موتورولا إطلاق الهواتف ذات الميزانية المحدودة، حيث أطلقت أربعة هواتف ذكية دفعة واحدة في عام 2020 تحمل العلامة التجارية (Moto)، وتُكلف ما بين 150 و 300 دولار.

كما أن الشركة أطلقت هواتف ذكية تدعم اتصال شبكات الجيل الخامس منخفضة التكلفة منذ عام 2018، وهو هاتف (Moto Z3) جنبًا إلى جنب مع ملحق (5G moto mod) الذي يتم بيعه بشكل منفصل، والذي يعتبر أول هاتف رسمي من الشركة يدعم اتصال شبكات الجيل الخامس، وفي العام الماضي، أطلقت الشركة الطراز الجديد (Moto Z4) مع ملحق (5G mod) في حزمة شراء واحدة مقابل 500 دولارِِ فقط.

مواصفات رائعة لهاتف منخفض التكلفة يدعم 5G:

قامت شركة موتورولا بتصميم هاتف ( ) Moto G 5G Plus بشكل كامل لدعم اتصال الجيل الخامس، وهو متاح الآن في أوروبا، حيث يبدأ الطراز الذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت و مساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت بسعر 349 يورو، بينما يبدأ طراز 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مستحة التخزين الداخلية بسعر 399 يورو.

وتقول الشركة إنها ملتزمة بإطلاق هواتف 5G في السوق الأمريكية بتكلفة أقل من 500 دولارِِ في الخريف القادم، ولكن من غير الواضح كون الهاتف القادم هو هاتف (Moto G 5G Plus) نفسه، أو طراز آ خر منه أو هاتفًا جديدًا تمامًا.

يأتي هاتف (موتو جي 5جي بلس) شاشة قياسها 6.7 بوصات بدقة +FHD، وتدعم معدل تحديث 90 هرتزًا، ومدمج فيها كاميرا أمامية ثنائية العدسات، الأساسية: بدقة 16 ميجابكسل، والثانوية بدقة 8 ميجابكسل ذات زاوية واسعة جدًا. كما تدعم الشاشة تقنية (إتش دي آر 10) HDR 10.

كما يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات – مرتبة في شكل مربع وهي المرة الأولى من موتورولا – الرئيسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل ذات زاوية واسعة جدًا، والثالثة: عدسة مقربة بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: بدقة 2 ميجابكسل.



يعمل هاتف (موتو جي 5جي بلس) بمعالج ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765) Snapdragon 765 من شركة كوالكوم، ويأتي ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، كما يدعم الهاتف تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، ومقاومة رذاذ الماء.