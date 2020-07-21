علامات تدل على أن هاتف أندرويد يحوي برامج ضارة

يمكن أن تكون برامج أندرويد الضارة مخادعة، على سبيل المثال، أعلن تطبيق للجوّال يُدعى (Ads Blocker) عن نفسه كخدمة مفيدة لتقليص إعلانات الجوال المزعجة التي يمكن أن تنبثق لتغطية شاشتك عندما تكون على وشك الوصول إلى شيء مهم في هاتف أندرويد لكن في الواقع كان التطبيق عبارة عن برنامج ضار وفقًا لباحثين أمنيين.

إنه مجرد مثال واحد على البرامج الضارة التي يمكن أن تحبط مستخدمي أندرويد وتعرضهم للإعلانات حتى عندما يبحث المستخدمون عن تطبيقات غير ذات صلة، وغالبًا ما تحصد البرامج الضارة أيضًا نقرات مزيفة على الإعلانات، مما يضاعف قيمة هذه البرامج الضارة.

قال (ناثان كوليير)، الباحث في (Malwarebytes) الذي ساعد في تحديد أداة حظر الإعلانات الزائفة في نوفمبر 2019: “إنهم يكسبون المال”.

يقول الباحثون إن البرامج الإعلانية مثل (Ads Blocker) هي أكثر أنواع البرامج الضارة شيوعًا على أجهزة أندرويد ومع ذلك يمكن للتطبيقات الضارة الأخرى أن تفعل أشياء أسوأ من جعل هاتفك غير صالح للاستخدام حيث يمكن لهذه البرامج سرقة المعلومات من هاتف أندرويد بشكل مخيف.

يمكن أن تكون البرامج الضارة مربكة، مما يعيق استخدامك لهاتفك بشكل طبيعي ويجعلك تشعر بعدم الارتياح حتى إذا لم تكن متأكدًا من سبب المشكلة، كما أنها شائعة جدًا؛ تقول (Malwarebytes) إنها عثرت على ما يقرب من 200000 حالة من البرامج الضارة على أجهزة عملائها في مايو ويونيو، إذن كيف تعرف ما إذا كان لديك برامج ضارة على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد وكيف يمكنك إيقافها؟

كيف تعمل البرامج الضارة على هاتفك؟

قال (آدم باور)، الباحث الأمني في شركة الأمن المحمول (Lookout)، إن البرمجيات الخبيثة المحمولة تتبع عادةً إحدى طريقتين. حيث يخدعك النوع الأول من البرامج الضارة بإجبارك على منح الأذونات التي تسمح له بالوصول إلى المعلومات الحساسة.

هذا هو المكان المناسب لتطبيق (Ads Blocker)، حيث إن العديد من الأذونات التي يطلبها تبدو وكأنها شيء يحتاج إليه مانع الإعلانات الحقيقي، ولسوء الحظ، تسمح هذه الأذونات أيضًا بتشغيل التطبيق باستمرار في الخلفية وعرض إعلانات لمستخدمي أندرويد حتى عندما يستخدمون تطبيقات غير ذات صلة.

النوع الثاني من البرمجيات الخبيثة يستغل نقاط الضعف في هواتف أندرويد ويصل إلى المعلومات الحساسة من خلال منح امتيازات المسؤول لنفسه. وهذا يقلل من الحاجة إلى مطالبة مستخدمي أندرويد بالنقر فوق (موافق) على طلب الأذونات، مما يسهل تشغيل البرامج الضارة دون أن يلاحظ المستخدمون وجودها على الجهاز.

علامات البرامج الضارة:

مشاهدة الإعلانات باستمرار، بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.

تقوم بتثبيت تطبيق، ثم يختفي الرمز على الفور.

تنفد البطارية بشكل أسرع من المعتاد.

ترى تطبيقات لا تعرفها على هاتفك.

برامج الفدية في هواتف أندرويد:

نوع آخر من البرامج الضارة هو برنامج الفدية، فعادةً ما يرى الضحايا ملفاتهم مقفلة ولا يمكن استخدامها، وعادةً تتطلب نافذة منبثقة للدفع بالبيتكوين لاستعادتها، ولحسن الحظ يمكن لمعظم برامج الفدية في نظام أندرويد قفل الملفات الموجودة على وحدة التخزين الخارجية، مثل الصور فقط.

ما هي قدرة البرامج الضارة؟

إلى جانب جعلك بائسًا مع الإعلانات المستمرة، يمكن للبرامج الضارة في نظام أندرويد الوصول إلى المعلومات الخاصة، حيث تشمل أهدافها ما يلي: