صفقة اليوم.. اشترك في منصة Ingimage للصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة مع خصم 70%

اشترك لمدة عامين في منصة (Ingimage) للصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة Ingimage Stock Photos & Assets: 2-Yr Subscription.

بفضل التطور التكنولوجي الذي نشهده خلال الفترة الأخيرة، تغيرت طريقة جمع الناس للمعلومات والتواصل، حيث أصبح المحتوى المرئي هو الأكثر جذبًا. تشير التقارير إلى أن الأشخاص يحتفظون بنسبة 65% من المعلومات التي تُشارَك عبر المحتوى المرئي بدلاً من نسبة 10% من المعلومات التي بدون محتوى مرئي.

سواء كنت تقوم بتصميم موقع على الإنترنت، أو تقوم بحملات تسويق إلكتروني لمشروعك، أو تدير مدونة، فستحتاج إلى الصور ومقاطع الفيديو المناسبة لجذب جمهورك، ولكن التقاطها يتطلب جهدًا كبيرًا، ويستهلك الكثير من الوقت، وهذا ما يجعل الصور غير المحفوظة الحقوق خيارًا رائعًا.

الطريقة التقليدية التي يلجأ لها الكثيرون هي الاعتماد على الخدمات التي توفر مكتبات الصور أونلاين، ولكن العديد من هذه الخدمات تكلف رسومًا شهرية باهظة الثمن، أو رسومًا لكل صورة.

يمكنك زيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت والمال من خلال الاشتراك في منصة (Ingimage) لمدة عامين مع خصم 70%.

تتيح لك هذه الصفقة الوصول إلى مكتبة متكاملة من المحتوى المرئي تضم أكثر من 6.7 ملايين صورة ومقطع فيديو ورسوم توضيحية، و Vectors، وأيقونات رائعة.

يمكنك تنزيل العناصر بأي حجم؛ لا توجد رسوم إضافية مخفية للحصول على الملفات العالية الدقة.

تقوم منصة (Ingimage) بتصنيف الصور إلى فئات، مما يسهل عليك العثور على ما تبحث عنه، حيث توجد بعض الفئات الرئيسية التي يمكنك البحث فيها، وتشمل: الطبيعة، والموضة، والسفر، والأعمال التجارية، والرعاية الصحية، والهندسة المعمارية، والحيوانات والحياة البرية، وقسمًا للتصوير الجوي، وقسمًا لمخططات infographics، وغير ذلك الكثير.

طبيعة الاستخدام: الشخصي والتجاري.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب والهاتف.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 500 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 149 دولارًا.

نسبة الخصم: 70%.

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