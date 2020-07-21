صفقة اليوم.. احترف تحسين محركات البحث SEO مع خصم 96%

يمكنك تطوير مهاراتك في تحسين محركات البحث SEO من خلال الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية التي ستساعدك على احتراف إستراتيجيات SEO ابتداءً من كيفية عمل محركات البحث، وكيف تقوم بترتيب صفحات المواقع في صفحة نتائج البحث، مرورًا بفهم سلوك البحث لدى الفئة المستهدفة والتعرف على كيفية إيجاد أفضل الكلمات الرئيسية لتعزيز الظهور في نتائج البحث الأولى، وانتهاءً بفهم أفضل المعايير التي يجب مراعاتها أثناء بناء موقع الويب لتحسين محركات البحث.