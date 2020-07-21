صفقة اليوم.. احترف تحسين محركات البحث SEO مع خصم 96%

- الحزمة الكاملة لاحتراف تحسين محركات البحث Complete SEO Certification Training Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 256.
- المدة: 38 ساعة.
- تُعتبر محركات البحث هي الأداة الرئيسية للبحث عن أي شيء عبر الإنترنت سواء معلومات، أو خدمات أو منتجات معينة، لذلك من المهم جدًا أن يهتم كل صاحب نشاط تجاري أو مدير موقع إلكتروني بتحسين صفحات الموقع الإلكتروني لتظهر في الصفحة الأولى من نتائج البحث، حيث إن أكثر من 75% من مستخدمي الإنترنت لا يتجاوزون الصفحة الأولى من نتائج البحث.
- لذلك يُعتبر مجال (تحسين محركات البحث) SEO من أهم إستراتيجيات التسويق الإلكتروني؛ حيث إنه يساهم بشكل مباشر في زيادة عدد زوار الموقع، خصوصًا الزوار المهتمين بمنتجاتك أو الخدمات التي تقدمها، وهو ما يساوي المزيد من المبيعات عبر الإنترنت.
- تتغير الخوارزميات الخاصة بمحركات البحث باستمرار، ولذلك يجب عليك أن تكون مواكبًا لهذه التغيرات لتحسين أداء الموقع.
- يمكنك تطوير مهاراتك في تحسين محركات البحث SEO من خلال الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية التي ستساعدك على احتراف إستراتيجيات SEO ابتداءً من كيفية عمل محركات البحث، وكيف تقوم بترتيب صفحات المواقع في صفحة نتائج البحث، مرورًا بفهم سلوك البحث لدى الفئة المستهدفة والتعرف على كيفية إيجاد أفضل الكلمات الرئيسية لتعزيز الظهور في نتائج البحث الأولى، وانتهاءً بفهم أفضل المعايير التي يجب مراعاتها أثناء بناء موقع الويب لتحسين محركات البحث.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية لاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ولينكدإن لزيادة زوار الموقع، والعملاء المحتملين، وكيفية تحويل زوار الموقع إلى مشترين بسرعة، كما ستكتسب معرفة عملية لتحسين معدل التحويل (CRO) لدفع نمو الأنشطة التجارية دون إنفاق المزيد من الأموال على الحملات الترويجية.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية تطوير المواقع مع مراعاة تحسين محرك البحث، حيث تعتمد نتائج البحث على جودة المحتوى، وبنية الموقع. وستكتشف الأدوات والحيل التي يمكنك الاعتماد عليها لدفع موقع الويب الخاص بك إلى الظهور في أول نتائج البحث.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية إنشاء إعلانات فيسبوك المدفوعة وكيفية استخدامها لزيادة الزيارات للموقع، وكيفية استخدام سياسة إعادة الاستهداف في فيسبوك لزيادة المبيعات.
- كما تضم دورة حول كيفية استخدام (إعلانات جوجل) Google Ads – التي كانت تُعرف سابقًا باسم (AdWords) – لإنشاء حملات ترويجية احترافية تجلب زيارات عالية الجودة إلى موقع الويب، كما ستتعرف على كيفية هيكلة حسابك الإعلاني، والحملات والمجموعات الإعلانية، وقوائم الكلمات الرئيسية لتحقيق أفضل النتائج.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
979 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 30 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Conversion Rate Optimization
- Social Media for Business Strategy
- SEO for Webmasters
- SEO Basics: Tips for Ranking Better
- How To Create Brilliant Facebook Ads For Your Business
- SEO WordPress: Rank Higher on Google, Bing & Yahoo
- Content Marketing: The Strategy to Market in Minutes
- Ultimate Guide to Google AdWords