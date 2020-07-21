سبوتيفاي تبدأ رسميًا في دعم الإذاعات المرئية لمنافسة يوتيوب

أعلنت خدمة البث الصوتي (سبوتيفاي) Spotify اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة البث المرئي التي تتيح لمنشئي المحتوى المختارين من نشر مقاطع تجمع بين الصوت والصورة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: إن هذه الميزة ستسمح لمستخدمي الخدمة، سواء المجانيين أو المشتركين، بمشاهدة مقاطع فيديو من منشئي محتوى معينين، مثل: Book of Basketball 2.0، و The Morning Toast.

وتحتوي خدمة سبوتيفاي أكثر من مليون عنوان صوتي، وهي تسعى إلى تعزيز خدماتها من خلال توقيع شراكات حصرية مع مشاهير، مثل: Joe Rogan، و Kim Kardashian West.

وفي محاولة لأن تصبح (نتفليكس) Netflix المحتوى الصوتي، ساعدت إستراتيجية الشركة في زيادة نشر الإذاعات (بودكاست) في ارتفاع معدل نمو عدد المشتركين فيها، خاصةً في ظل اضطرار الناس في جميع أنحاء العالم إلى البقاء في المنازل بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

يُشار إلى أنه كان قد ظهر في شهر حزيران/ يونيو الماضي أن سبوتيفاي تعمل على إضافة محتوى مرئي إلى منصتها، إذ عُثر على علامة تبويب جديدة للفيديو في شاشة Now Playing، إلى جانب تبويبي Album Art، و Canvas.

وكانت الخدمة قد حاولت سابقًا إضافة مقاطع فيديو إلى منصتها تحت اسمSpotify Shows، مع محتوى من أمثال: The Daily Show، لكن يصعب العثور على المحتوى أو أنه غير موجود بالنسبة لمعظم الأغاني والألبومات.

ويُعتقد أن سبوتيفاي تحاول من خلال هذه الميزة إلى منافسة موقع يوتيوب، الذي يعد من أشهر المنصات للإذاعات المرئية الصوتية.