سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy A01 Core بسعر 74 دولارًا فقط

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي (جالاكسي أي01 كور) Galaxy A01 Core، الذي يعد الأقل سعرًا في سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A.

ويقدم الهاتف – الذي أعلنت عنه الشركة الكورية في إندونيسيا – شاشة من نوع PLS LCD بقياس 5.3 بوصات وبدقة +HD مع نسبة أبعاد 18.5:9، كما يقدم الهاتف في الحافة العلوية كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وعلى ظهره هناك كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي (جالاكسي أي01 كور) – الذي يأتي مع جسم من البلاستيك – معالجًا رباعي النوى من نوع (ميدياتك إم تي 6739) MediaTek MT6739 الذي أُطلق في عام 2017، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، أو 32 جيجابايت. ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ويتوفر هاتف (جالاكسي أي01 كور) بثلاثة ألوان، وهي: الأزرق، والأسود، والأحمر بسعر يعادل 74 دولارًا أمريكيًا. ولكنه متاح في الوقت الراهن في إندونيسيا بسعر 67 دولارًا أمريكيًا خلال عرض سينتهي في 23 تموز/ يوليو الجاري.

يُشار إلى أن الإعلان عن هاتف (جالاكسي أي01 كور) يأتي بالتزامن مع إعلان رئيس قسم الاتصالات المحمولة لدى سامسونج (تي.إم. روه) TM Roh اليوم الاثنين في منشور: إن الشركة ستعلن عن خمسة منتجات جديدة خلال حدثها المرتقب مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل.

وكانت الشركة الكورية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم عقد حدث Galaxy Unpacked في 5 آب/ أغسطس 2020، وهو الحدث الذي يُنتظر أن يُعلن فيه عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 المرتقبة.

وتمتاز هواتف سلسلة (جالاكسي نوت) – التي يُعلن عنها صيف كل عام، وفي الغالب في شهر آب/ أغسطس – بأنها تقدم أفضل المواصفات في الهواتف الرائدة، وقد كانت منذ عام 2011 سباقة في تقديم شاشات كبيرة مع قلم إلكتروني. ويُعلن عنها وتُطرح في السوق قُبيل إعلان شركة آبل عن جديدها من هواتف آيفون، وذلك في مسعى من سامسونج لجذب المستهلكين إليها.