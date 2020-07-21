خلل في تحديث ويندوز 10 يعطل اتصال الواي فاي.. إليك الحل

تلقى تحديث ويندوز 10 الأخير الذي يحمل اسم (Windows 10 May 2020) إصلاحات للأخطاء الرئيسية في التحديث التراكمي لشهر يوليو 2020، حيث قامت مايكروسوفت بحل 3 مشكلات رئيسية على الأقل في النظام، منها: حل مشكلة منع تشغيل التطبيقات، وجميع المشكلات المتعلقة بتطبيق (ون درايف) OneDrive والمزامنة مع خدمة التخزين السحابي.

ولكن يبدو أن التحديث لا يزال يحتوي على مشكلة أخرى لم تحصل على إصلاحات حتى الآن، حيث يواجه بعض المستخدمين الذين قاموا بالترقية إلى الإصدار رقم 2004 من نظام ويندوز 10 مشكلة غريبة في اتصالات الإنترنت الخاصة بهم.

أبلغ بعض المستخدمين عن خطأ يجعل أيقونة (الواي فاي) Wi-Fi تختفي من شريط المهام في ويندوز 10 على الرغم من عدم وجود أي مشاكل في اتصال الإنترنت – حيث تختفي الأيقونة ويمكن للمستخدمين الاستمرار في تصفح الويب باستخدام اتصال واي فاي فعال – ولكن المشكلة تتمثل في أن بعض التطبيقات تعتمد على حالة الإنترنت التي يُبلغ عنها النظام، وبالتالي لا يمكنها الاتصال بالخوادم والعمل بشكل صحيح.

من بين التطبيقات التي تتأثر بهذا الخلل تطبيقات: Spotify، و Cortana، و Microsoft Store، وكذلك تطبيق (Feedback Hub) المدمج في النظام، حيث تتأثر بحالة عدم الاتصال بالإنترنت التي يبلغ عنها نظام التشغيل، وتظل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

أكدت شركة مايكروسوفت وجود مشكلة بالفعل في الاتصال بالإنترنت في تحديث ويندوز 10 من خلال منشور في منتدى (TechNet)، وقالت إنها تقوم حاليًا بالتحقيق في المشكلة، ولكنها لم تقدم أي حل أو إصلاح رسمي حتى الآن.

لذلك يوصى بانتظار إصلاح رسمي، أو العودة إلى إصدار أكثر استقرارًا من نظام ويندوز 10، قبل تحديث مايو 2020.

إليك كيفية التراجع عن تحديث ويندوز 10 في حاسوبك:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على خيار (الاسترداد) Recovery في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة.

ضمن قسم (الرجوع إلى الإصدار السابق من ويندوز 10) Go back to the previous version of Windows 10، اضغط على خيار (البدء) Get Started.

حدد سببًا لإلغاء تثبيت التحديث، ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

اتبع الإرشادات التي تظهر في الشاشة، والتي يجب أن تختتم (بإعادة تشغيل) Restart الحاسوب لتطبيق التغييرات.

بمجرد إكمال الخطوات؛ سيقوم حاسوبك بحذف آخر تحديث، وسيعود إلى الإصدار السابق سواء كان الإصدار رقم 1909 أو 1903 أو إصدار أقدم.

ملاحظة: عند اتباع الخطوات إلغاء تثبيت التحديث السابقة، وبعد الضغط على خيار (الاسترداد) Recovery، إذا ظهرت لك الشاشة التالية فأنت تقوم بتشغيل إصدار أقدم من ويندوز 10 بالفعل.