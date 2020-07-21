جدول التنزيلات على أندرويد باستخدام متصفح كروم

كلما اضطررنا إلى إجراء تنزيل أي شيء باستخدام هاتف أندرويد ومتصفح جوجل كروم كنا دائمًا نركز على سؤالين: هل سيأخذ هذا التنزيل الكثير من خطة البيانات؟ وما مدى حاجتنا إلى هذا التطبيق أو اللعبة أو الفيديو الآن؟

تمنحك الألعاب والتطبيقات خيار تأخير التنزيلات حتى تكون على شبكة الواي فاي بدلاً من استخدام خطة البيانات الخاصة بك، والقيام بالشيء ذاته للتنزيلات التي يتم بدءها من خلال متصفح الويب هو أكثر صعوبة، لكن بشكل عام، سيتم إطلاقها في الدقيقة التي تنقر فيها على رابط، أو سيتم ذلك ما لم تقم بتنشيط إعداد جديد في متصفح كروم على أندرويد يسمح لك بتأخير التنزيلات أيضًا.

يمكنك اللعب بهذا الإعداد الآن، حيث يمكنك العثور عليه في متصفح كروم بيتا (Chrome Beta) أو (Chrome Canary) الأقل استقرارًا، ابدأ بتنزيل أحد المتصفحين على جهاز أندرويد ثم أدخل عنوان (URL) التالي في شريط العنوان في كروم (chrome: // flags / # download-later).

أعد تشغيل المتصفح، الآن عند تنزيل ملف داخل متصفح كروم إلى مساحة تخزين هاتفك، ومن المفترض أن ترى مطالبة تسألك عما إذا كنت ترغب في تنزيل الملف الآن، أو ابدأ تنزيله تلقائيًا بمجرد اتصالك بشبكة واي فاي، أو جدولة التنزيل لتاريخ ووقت محددين في المستقبل، ووفقًا لتقرير من (Techdows)، فإن الميزة دقيقة بعض الشيء في الوقت الحالي لكن لم يتمكنوا من تشغيلها إلا مرة واحدة.

إذا كنت لا ترغب في هذا الإعداد أو لا يمكنك تشغيله، فهناك عدد من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لنسخ هذه الوظيفة، بما في ذلك (Advanced Download Manager) و(IDM).

الجدير بالذكر بأن متصفح كروم يتيح الملء التلقائي لمستخدميه عن طريق النقر لإضافة معلومات مثل العناوين البريدية وتفاصيل بطاقة الائتمان عند ملء نماذج الطلبات أو إنشاء حسابات جديدة، لكن التحديث الجديد يضيف كلمات مرور وأسماء حسابات، أو رسائل البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول.

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