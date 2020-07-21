إنستاجرام تبدأ باختبار ميزة جمع التبرعات لأسباب شخصية

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة جديدة تسمح لأصحاب الحسابات بجمع المال لأسباب شخصية، وذلك على غرار ما تتيحه الشركة الأم فيسبوك في شبكتها الاجتماعية.

وقالت إنستاجرام في منشور: “اعتبارًا من اليوم، نطلق طريقة جديدة لجمع المال في إنستاجرام لسبب شخصي، سواء لنفسك، أو مؤسستك الصغيرة، أو صديق، أو لسبب تراه مهمًا”. وأضافت: “سنبدأ باختبار صغير لإنشاء حملة لجمع التبرعات الشخصية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا. إذا كنت تعيش في بلد حيث يمكنك التبرع لجامعي التبرعات من خلال ملصق التبرع الخاص بن ، فأنت مؤهل أيضًا للتبرع لجامعي التبرعات الشخصية”.

ومنذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، جمع الناس أكثر من 65 مليون دولار لصالح فيروس (كوفيد-19) COVID-19، ومن أجل العدالة العرقية على مستوى العالم عبر إنستاجرام، وفيسبوك. وخلال الثلاثين يومًا الماضية، تضاعفت التبرعات في إنستاجرام في الولايات المتحدة.

وأوضحت إنستاجرام أنه لإنشاء حملة تبرعات شخصية Personal Fundraiser، فيمكن ذلك من خلال النقر فوق تحرير الملف الشخصي، ثم إضافة (جمع تبرعات) Fundraiser، ثم (جمع المال) Raise Money. ويمكن أيضًا اختيار صورة وتحديد فئة لجمع التبرعات وإضافة التفاصيل للمساعدة في سرد القصة وتشجيع الآخرين على التبرع.

ونبهت الشركة إلى أنه سيكون على المستخدمين إدخال المعلومات التي ستُرسل إليها للمراجعة، إذ يخضع جميع جامعي التبرعات لعملية مراجعة للتأكد من أن التبرعات تُجمع لأسباب مؤهلة. وبمجرد الموافقة، يمكن للمستخدمين البدء بجمع الأموال. وتستمر كل حملة لجمع التبرعات لمدة 30 يومًا، ولكن يمكن تمديدها عدة مرات حسب ما يشاء المستخدم الذي يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وعندما يتبرع الناس لجامعي التبرعات، فيمكنهم اختيار الاحتفاظ بمعلوماتهم مخفية عن الجمهور، ولكن جامع التبرعات سيتمكن من رؤية اسم المستخدم والاسم على ملفهم الشخصي ومبلغ التبرع. وبعد انتهاء عملية جمع التبرعات، تذهب الأموال إلى الحساب المصرفي المخصص.

وقالت إنستاجرام: إنها تعتزم في الأشهر القادمة توسيع عمليات جمع التبرعات الشخصية داخل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وستسهل مشاركة حملة جمع التبرعات في صفحة الخلاصة والقصص.