تُعتبر ميزة (الشحن اللاسلكي) Wireless charging في الهواتف الذكية من الميزات الرائعة، حيث تتيح لك شحن هاتفك دون الحاجة لكابلات، ما عليك سوى وضع الهاتف على (وسادة الشحن اللاسلكي) Wireless Charging Pad وتركه ليشحن.

ولكن في مقابل الراحة التي توفرها هذه الميزة، هناك بعض العيوب التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند شراء هاتف جديد، وهي: الشحن اللاسلكي يستغرق وقتًا أطول عادةً من استخدام الشحن السلكي العادي، كما أنه يجعل من الصعب استخدام الهاتف أثناء الشحن.

تتوفر ميزة الشحن اللاسلكي أيضًا بشكل أساسي في الهواتف الرائدة التي تأتي بغطاء خلفي مصنوع من الزجاج، حيث لا يمكن توفير ميزة الشحن اللاسلكي مع الغطاء المعدني. وتختلف معايير الشحن اللاسلكي التي تدعمها هواتف أندرويد، ولكن أكثرها شيوعًا معيار (Qi)، ثم معيار (PMA).

فيما يلي أفضل 5 هواتف أندرويد تدعم الشحن اللاسلكي في عام 2020:

1- هاتف سامسونج Galaxy S20 Plus:

كانت شركة سامسونج من أولى شركات تصنيع الهواتف الذكية التي أضافت ميزة الشحن اللاسلكي في هواتف جالاكسي، وقد عملت على تطويرها خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى إضافة ميزة أخرى في هواتفها الرائدة تُسمى (الشحن اللاسلكي العكسي) Wireless PowerShare التي تتيح للمستخدمين شحن الأجهزة الأخرى، مثل: السماعات اللاسلكية، والساعات الذكية عن طريق وضعها على ظهر الهاتف نفسه.

مواصفات هاتف Galaxy S20 Plus:

يعمل هاتف ( Galaxy S20 Plus ) بمعالج (Exynos 990) ثماني النوى، ويدعم شبكات الجيل الخامس.

الشاشة: من نوع (Dynamic AMOLED 2X) مقاس 6.7 بوصات، بدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسلًا في البوصة الواحدة.

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت.

سعة التخزين الداخلية: 128، أو 256، أو 512 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل واسعة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

البطارية: 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم (One UI 2).

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2- هاتف سامسونج Galaxy Note 10 Plus:

يعمل هاتف ( Galaxy Note 10 Plus ) بمعالج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Dynamic AMOLED بمقاس 6.8 بوصات بدقة 1440 × 3040 بكسلًا، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة.

ذاكرة الوصول العشوائي: 12 جيجابايت.

سعة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

البطارية: 4300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة قد تصل إلى 20 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكنك الآن شراء هاتف (Galaxy Note 10 Plus) – النسخة ذات سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت – من موقع أمازون السعودية مع خصم 27% أي بسعر 3199 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف LG V60 ThinQ:

يعمل هاتف ( LG V60 ThinQ ) بمعالج (Snapdragon 865) ثماني النوى، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الشاشة: من نوع OLED، بمقاس 6.8 بوصات بدقة 2460 × 1080 بكسلًا. كما يأتي الهاتف مع شاشة ثانوية تسمح باستخدامه كهاتف قابل للطي. وتأتي الشاشة الثانوية بالمواصفات ذاتها لشاشة الهاتف من حيث النوع، والقياس والدقة.

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 13 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة للعمق ToF.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل.

البطارية: 5000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

4- هاتف Xiaomi Mi 9:

يجمع هاتف (Xiaomi Mi 9) بين المواصفات القوية – مثل: المعالج (Snapdragon 855) القوي، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ودعم ميزة الشحن اللاسلكي – والسعر المناسب.

المواصفات:

يعمل هاتف ( Xiaomi Mi 9 ) بمعالج (Snapdragon 855) من كوالكوم؛ ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع AMOLED بمقاس 6.39 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وبكثافة 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت.

سعة التخزين الداخلية: 64 أو 128 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية:بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: بدقة 16 ميجابكسل،وذات زاوية واسعة جدًا Ultra Wide.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أحادية بدقة 20 ميجابكسل.

البطارية: 3300 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 27 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 20 واطًا.

5- هاتف Huawei P30 Pro:

يتميز هاتف هواوي (Huawei P30 Pro) بالتصميم الأنيق، والمواصفات القوية، والشاشة الكبيرة الحجم، وعمر البطارية الطويل، كما تدعم البطارية ميزة الشحن اللاسلكي بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي. كل ذلك بالإضافة إلى أن هذا الهاتف طُرح في الأسواق قبل الحظر الأمريكي لهواوي، لذلك فهو يدعم خدمات جوجل وليس هناك أي تأثير على تحديثات نظام التشغيل المستقبلية.

المواصفات:

يعمل هاتف ( Huawei P30 Pro ) بمعالج (Kirin 980) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع OLED بمقاس 6.47 بوصات، وبدقة دقة 2340 × 1080 بكسلًا.

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت.

سعة التخزين الداخلية: 128 أو 512 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 40 ميجابكسل، والثانية: بدقة 20 ميجابكسل، ذات زاوية واسعة جدًا Ultra Wide، والثالثة: بدقة 8 ميجابكسل، والرابعة: عدسة (TOF).

الكاميرا الأمامية: كاميرا أحادية بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: 4200 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 40 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا.

يمكنك الآن شراء هاتف (Huawei P30 Pro) – النسخة ذات سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت – من موقع أمازون السعودية مع خصم 5% أي بسعر 2499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.