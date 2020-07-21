أسئلة يجب طرحها قبل البدء في كتابة البيانات الصحفية

على الرغم من أن بعض محترفي العلاقات العامة يؤكدون أن البيانات الصحفية لم تعد فعّالة، إلا أن البيانات الصحفية لم تختفِ بعد، لكنها تظل أداة أساسية للعلاقات العامة للشركات من جميع الأحجام، حيث يمكن أن تكون إصدارات الدعاية المصقولة فعّالة بشكل خاص للشركات الصغيرة والشركات المحلية التي ليس لديها ميزانيات تسويقية كبيرة.

إلى جانب توزيع البيانات الصحفية على وسائل الإعلام بالطريقة التقليدية، يمكن للشركات وضعها على موقع الشركة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيعها على المدونين وغيرهم من المؤثرين على وسائل التواصل مع بعض التعديلات، كما يمكن أن تجذب البيانات الصحفية المنشورة على موقع الشركة في بعض الأحيان عدد زيارات أكبر من المقالات الإعلامية التي تتكلم عن الأخبار.

إن كتابة بيان صحفي حول أي شيء وتوزيعه على الناشرين من غير المرجح أن يؤدي إلى نتائج ذات معنى وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يتجاهل الصحفيون أو حتى ينزعجون من البيانات الصحفية غير الاحترافية، ولتحقيق النجاح يجب التخطيط للبيانات الصحفية وكتابتها وتوضيحها ونشرها بشكل صحيح.

قبل إطلاق أي بيان صحفي، اسأل نفسك الأسئلة التالية:

هل هذا البيان جدير بالنشر؟

بعبارة أخرى، لماذا يجب أن يهتم القراء؟ تنبع السمعة السيئة الخاصة في البيانات الصحفية من حقيقة أن الشركات تصدر نشرات إخبارية للإعلانات التي تركز على الذات والتي لا تهم الآخرين، لكن يجب أن يكون البيان الصحفي فريدًا وجديدًا ومفيدًا لشركتك ولجمهورك.

من هو جمهورك؟

ضع في اعتبارك الأسواق التي تستهدفها مؤسستك، والأهم من ذلك هو الجمهور المحتمل أن يكون مهتمًا بإعلانك. لذلك هل يتألف جمهورك من المستهلكين أو المحترفين في مجال الأعمال؟ هل ستستهدف منطقة جغرافية أو موضوعًا تجاريًا أو نوعًا معينًا من المحترفين؟ حيث يساعد تحديد جمهورك في العثور على المواد ذات الصلة وتحديد أفضل طريقة لتوزيع الإصدار والترويج له. كما يعد استهداف جمهور محدد من خلال التوزيع المستهدف، مثل المنشورات المتخصصة والمجلات التجارية في مجالك، مطلبًا أساسيًا لنجاح إصدار البيان الصحفي.

هل البيانات الصحفية هي الأمثل لمحركات البحث؟

التسويق عبر محركات البحث (SEO) هو الآن عنصر أساسي في العلاقات العامة والتسويق لأي عمل، حيث يتيح (SEO) رفع ترتيبك في محرك البحث، وزيادة عدد الزيارات إلى موقع الويب وتحسين جودة حركة المرور. لذلك قم بتضمين الكلمات الرئيسية في العنوان والعناوين الفرعية، لكن كن حذرًا من أن خوارزمية جوجل تعاقب صنّاع المحتوى الذين ينتجون الإصدارات المليئة بالارتباطات غير المرغوب فيها. لذلك اتبع قواعد جوجل حول نص الرابط، وتجنب حشو البيان بالكلمات الرئيسية عن طريق تكرارها.

هل البيان مكتوب بشكل جيد؟

البيانات الصحفية المكتوبة بشكل جيد ومختصر وتكون مباشرة وخالية من الزخرفة هي الأمثل، لذلك يلفت وضع الكلمات الرئيسية في العنوان والجملة الأولى الانتباه – خاصة من الصحفيين أو المحررين الذين يقررون ما إذا كانوا سينشرون القصة أم لا – وفي حالة توزيع الإصدار عبر البريد الإلكتروني، قم بتضمين نقطة العرض الرئيسية في ملاحظة غلاف بريدك الإلكتروني.